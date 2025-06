Ex-presidente da CBF, Coronel Nunes tem piora no quadro de saúde e retorna à UTI

Cerca de duas semanas após ter recebido alta de um hospital particular de São Paulo, o Coronel Nunes, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), voltou a ser internado, desta vez em Belém. Conforme informações repassadas por familiares, o paraense foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após uma piora em seu quadro de saúde.

Segundo as informações, o Coronel apresenta um número elevado de comorbidades e a condição do paciente é delicada.

Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, tem 86 anos. O ex-presidente da CBF havia recebido alta na última terça-feira (20) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele retornou a Belém para continuar o tratamento contra um tumor no cérebro.

Além disso, Nunes passou por alguns procedimentos cirúrgicos após sofrer duas lesões graves nas artérias do coração. Recentemente, o nome do ex-presidente da entidade máxima do futebol brasileiro voltou a ser assunto devido à crise política na CBF, que levou à saída de Ednaldo Rodrigues.

Coronel Nunes presidiu a CBF entre 2017 e 2019 e ocupava o cargo de vice-presidente vitalício. Foi peça central em um acordo firmado em janeiro deste ano, que validava a permanência de Ednaldo no comando da confederação. No entanto, a validade do acordo passou a ser questionada quando surgiu a suspeita de que a assinatura atribuída a ele teria sido falsificada.

A Justiça entendeu que ele poderia não estar em condições cognitivas para assinar o documento, visto que um laudo médico de 2023, elaborado pelo presidente da Comissão Médica da CBF, Jorge Pagura, atestava que Nunes apresentava um déficit cognitivo após uma cirurgia no cérebro. Na época, Nunes usou o documento em um processo judicial no Pará, relacionado à sua aposentadoria.

O coronel não compareceu à audiência que poderia esclarecer os fatos, devido à sua condição física e à recomendação médica. Como resultado, o acordo foi cancelado pela Justiça do Rio de Janeiro, e Ednaldo Rodrigues foi afastado do cargo na confederação.

Na última semana, o presidente da Federação Roraimense de Futebol, Samir Xaud, assumiu oficialmente a presidência da CBF.