Em entrevista coletiva, preparador físico do Paysandu destaca intensidade da pré-temporada

Antes mesmo da apresentação para a pré-temporada, os atletas do Paysandu já realizavam treinamentos remotos, com foco no aprimoramento físico do elenco bicolor. Quem afirma é o preparador físico do Papão, Thomaz Lucena. Em entrevista coletiva, realizada nesta sexta-feira (15), ele deu mais detalhes sobre o planejamento da equipe após retorno aos treinamentos para a temporada de 2024.

"Esses trabalhos on-line foram frutos da pandemia. Nesse período, nós notamos que, quando os atletas retornaram ao clube, tiveram uma perda menor de performance em comparação a quando eles saiam de férias e ficavam totalmente em off. Três semanas antes de retornarmos para a pré-temporada, os atletas executaram os treinamentos em casa, em horários flexíveis. Acredito que foi algo muito bacana e deixou os atletas à vontade para desfrutarem de suas família e as férias", disse Thomaz.

Na última quinta-feira (14), os atletas do time bicolor iniciaram as atividades. Pela manhã, o elenco do Papão se reuniu no estádio da Curuzu para os primeiros exames médicos e físicos. Com os treinos on-line, o departamento médico pode pular etapas da pré-temporada, sem a necessidade de um período de adaptação física aos atletas, possibilitando treinamentos mais intensos de força e resistência.

Thomaz Lucena avaliou positivamente o condicionamento físico dos atletas no início da pré-temporada. "Ontem tivemos um dia um dia voltado para avaliações, com todo o departamento de saúde e performance do clube. Tivemos também um espaço para explicar os processos diários, como horário de apresentação, que agora foi antecipado, e outros trabalhos físicos no vestiário", completa o preparador físico do Paysandu.

A evolução física do Paysandu na campanha do acesso para a Série B, do Brasileirão, também foi abordada na entrevista coletiva. Thomaz Lucena prega a constância dos jogadores para manter o bom rendimento na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

"A virada de chave da equipe na última temporada só foi possível porque os atletas abraçaram a ideia de trabalho do professor Hélio e toda a comissão. Realmente é um trabalho que cobra muita intensidade do atleta, mas que dá resultados. A gente acredita que o atleta profissional tem que estar sempre no ápice da sua fora física. O foco principal é a constância, com o objetivo de termos o máximo de atletas disponíveis durante toda a temporada", afirmou Thomaz.