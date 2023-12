Morre em Belém o ex-jogador de basquete do Paysandu Roberto Estevam Lobato, o 'Pelé'

O basquete paraense está de luto. Morreu nesta terça-feira (19) o ex-jogador do Paysandu e seleção paraense Roberto Estevam Lobato. Pelé, como era conhecido, tinha 79 anos e foi ídolo das quadras enquanto defendeu as cores do Papão na década de 60 e 70. Segundo pessoas próximas, ele sofria de tuberculose. O velório ocorrerá na capela dos Capuchinhos, a partir das 21 horas.

De acordo com o ex-companheiro de time e amigo Nelson Maués, Pelé foi um grande atleta e uma pessoa alegre, que colecionava amigos por onde passava, sobretudo no meio esportivo. "O Pelé era um grande amigo. Quando eu jogava no Remo e ele no Paysandu, era um verdadeiro herói. Depois fui para o Paysandu e fomos campeões por lá. Fora da quadra era uma pessoa espetacular, um moleque, dava tempero para a nossa amizade. Inclusive escrevi um livro há pouco tempo com várias histórias sobre esse tempo", conta.

Pelé esteve no basquete bicolor nos anos de 66, 67 e 68, transferindo-se posteriormente para Manaus, onde defendeu o Nacional. Além disso, esteve na seleção paraense e participou de diversas competições a nível nacional, gravando seu nome no hall dos grandes atletas da modalidade. Um fato curioso que o amigo destaca é a origem esportiva de Pelé, não exatamente no basquete. "Ele foi atleta de natação, atletismo, só depois foi para o basquete e para o Paysandu, onde virou um grande ídolo e amigo de toda uma geração", encerra.