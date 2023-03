Just Fontaine, ídolo francês e recordista de gols em uma edição de Copa do Mundo, morre aos 89 anos

Morreu nesta quarta-feira o francês Just Fontaine, ex-jogador de futebol, aos 89 anos. A informação foi confirmada pela família à AFP. Ele é reconhecido por ter sido o maior artilheiro de uma única edição de Copa do Mundo ao ter marcado 13 gols na edição de 1958, na Suécia, quando o Brasil conquistou seu primeiro título mundial. Além de recordista de gols, Fontaine teve outro grande mérito: ajudou, na época, a levar a França pela primeira vez a uma semifinal de Copa - e foi eliminada justamente para o Brasil de Pelé e companhia.

Just Fontaine nasceu no Marrocos, em Marraquexe, em 18 de agosto de 1933. Curiosamente, ele foi convocado de última hora para a Copa de 1958, com o corte de Thadée Cisowski por lesão. A carreira do ex-atacante contou com passagens por Nice e Stade de Reims, clubes pelos quais foi campeão francês quatro vezes (uma pelo Nice e três com o Reims). Antes, havia conquistado a liga marroquina pelo USM Casablanca.

Problemas físicos fizeram Just Fontaine se aposentar precocemente, em 1962, aos 29 anos. Em seguida trabalhou como treinador, passando por Paris Saint-Germain, Toulouse e Luçon FC, além da própria Seleção Francesa e do Marrocos.

Fora o recorde em uma única edição de Copa, Just Fontaine foi o maior artilheiro da história das copas até ser ultrapassado por Gerd Müller, com 14 gols, em 1974. Hoje, o francês é o quarto no ranking empatado com Lionel Messi, atrás de Ronaldo (15 gols) e do alemão Miroslav Klose (16 gols).