Viúva de Pelé publica carta aberta e fala pela primeira vez sobre morte do Rei do Futebol; veja

A morte do ex-jogador e ídolo mundial Pelé completou um mês. No perfil oficial do ex-jogador, no Instagram, a viúva Marcia Aoki publicou uma carta aberta em português e inglês, onde agradece o apoio e o carinho dos fãs após a partida do maior jogador de futebol de todos os tempos.

"Dar adeus a quem amo e me acostumar a não ter mais ao meu lado a minha razão de vida, seu amor repleto de carinho, humor único e sua cumplicidade levará tempo... Queria uns minutos a mais de troca de olhares. Alguns dias a mais para brincarmos com a nossa filhota, Cacau!", começa a carta.

Márcia continua falando sobre a rotina do casal e do quanto sente falta do craque. "Me pego esperando você me dizer: 'Márcia, amor, bom dia! Olha que lindo o mar hoje...'. Apesar de saber que este é um destino inevitável para todos nós, para mim a constatação que esse momento chegou é o sentimento de um espaço vazio, de ausência, que me pressiona o peito", acrescenta.

A viúva ainda agradeceu bastante o carinho que vem recebendo das pessoas que admiram e respeitam a carreira construída pelo ex-jogador. "Mas há também um outro sentimento, o de forte gratidão por poder dividir a minha dor com o mundo inteiro. Recebemos milhões de mensagens de afeição e solidariedade, que encheram os nossos corações de conforto e paz. Quero agradecer a todos os fãs que ainda prestam suas homenagens até agora. Também ao Santos Futebol Clube e a cidade de Santos, que nos acolheu tão bem neste momento tão desafiador."

Pelé faleceu aos 82 anos, no último dia 29 de dezembro, depois de um período internado no hospital Albert Einstein. Ele lutava contra um câncer no cólon, mas não resistiu e sofreu falência múltipla dos órgãos. O Rei do Futebol deixou seis filhos e era casado com Márcia Aoki, que definiu em poucas palavras como foi viver ao lado dele. "Dividir a vida com Edson foi viver uma história real de um amor único. Dividir o amor de Pelé com vocês também. Este amor nunca morrerá e continuará entre nós. Eternamente. Com carinho, Márcia Aoki".