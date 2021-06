Vereadores aprovam título de Cidadão de Belém a meia Eduardo Ramos

Em sessão nesta quarta-feira (2), na Câmara Municipal de Belém, foi aprovado por unanimidade um Projeto de Lei que concede título de cidadão de Belém ao ex-jogador do Remo, Eduardo Ramos, “pelos relevantes serviços prestados ao futebol paraense, uma das maiores paixões do nosso povo”, conforme diz a justificativa encaminhada junto com a matéria. A honraria será entregue ao atleta em sessão solene que ainda não foi agendada.

Autor da proposta, o vereador Pablo Farah (PL) apresenta, na justificativa, um histórico da vida profissional do meio-campista, que nasceu em Goiás e, em 16 anos de carreira, atuou em equipes de todas as regiões do Brasil, como Grêmio (2005), Corinthians (2008), Goiás (2009), Sport (2010), Náutico (2011), Vitória (2012), Paysandu (2013), Remo (2014 a 2016, 2017, 2019 e 2020) e Cuiabá (2018), além da Tuna Luso, em 2021.

“Mas foi no futebol paraense que Eduardo Ramos mostrou todo o seu brilhantismo como jogador de meio-campo avançado, vestindo com garbo as camisas de Paysandu e Remo, clubes dessa capital, porém, com amplas torcidas por todo o Estado. Deu alegria e orgulho fazendo gols e ganhando títulos memoráveis, que estão na história do nosso esporte”, argumenta o autor do projeto.

Pelo Paysandu, ainda conforme a justificativa apresentada, Eduardo atuou em 57 jogos e fez nove gols, conquistando o Parazão em 2013. No final do mesmo ano, foi contratado pelo então presidente do Remo e hoje presidente da Câmara Municipal, Zeca Pirão, a vestir a camisa do grande rival bicolor. No Leão, fez 37 gols em 150 partidas, sendo sete gols em clássicos Re-Pa.

“É o maior artilheiro do time neste século 21”, diz a justificativa. “A concessão do Título de Cidadão de Belém ao jogador Eduardo Ramos é o reconhecimento e o agradecimento por seu talento e amor dedicados ao futebol paraense”, reforça.

Também está na pauta de votação da Câmara Municipal um projeto de lei que concede título de cidadão de Belém a outro ídolo do Remo: o goleiro Vinícius, que é vereador na mesma casa de leis. Ele também é natural de Goiânia. Na Alepa, tramita um projeto de Lei para conceder título de Cidadão Paraense ao goleiro.