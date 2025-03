Centroavante espera que o Remo não repita os erros da Série C de 2024: 'Trabalhos para evitar isso'

Neste domingo (30), o Remo volta a campo para enfrentar a equipe do Santa Rosa. O confronto é o último das quartas de final, encerrando a rodada decisiva, que define os semifinalistas. Se passar, pega o vencedor de Tuna Luso e Castanhal. O momento é encarado pelos atletas como único e, portanto, necessita de toda atenção do elenco.

Pelo menos é isso que vem pregando o elenco azulino, que busca um novo final, diferente dos últimos que atormentam a memória recente do torcedor azulino, como as saídas precoces da Copa Verde e Copa do Brasil. "Como temos um treinador novo, deu para trabalhar melhor a forma de jogar. Esse tempo foi bom e eu espero que nós possamos melhorar cada vez mais para fazer um grande jogo", avalia o centroavante Ytalo.

O camisa 9 está na sua segunda temporada no Remo e corre atrás da melhora tática. Ytalo lembra bem da correria da Série C do ano passado, quando o clube foi eliminado às portas da decisão, deixando escapar o título após 19 anos. Apesar dos pesares, o Leão Azul ascendeu à Série B e hoje precisa de uma nova cara, condizente com o status ocupado.

"Sabemos que na Série B é preciso ter bastante empenho para poder fazer grandes jogos. Fazer jogos em casa e tentar vencer o máximo possível. E fora precisamos arrancar pontos e lutar até o final pelo pelo acesso. É isso que a gente vem trabalhando com todos aqui, para entrar bem na competição e não repetir o que aconteceu ano passado, na série C".

Em 2025, Ytalo fez três gols em 10 jogos e espera contar com a melhora no setor de criação para que os números finalmente cresçam. "Estamos trabalhando para que a gente possa fazer de verdade com que a bola chegue mais vezes na frente e a gente possa finalizar mais e melhor. Que no domingo o Remo vença e saia classificado", encerra.