Paysandu e Remo recebem palestra sobre arbitragem e regras do Brasileirão

A Comissão de Arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou nesta semana uma série de palestras para os clubes que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu e Remo receberam a visita dos representantes da entidade para um bate-papo sobre as diretrizes de arbitragem da competição e mudanças nas regras.

Na segunda-feira (24), a comissão esteve no Paysandu. O presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, Fernando Castro, conversou com os jogadores e reforçou pontos importantes relacionados à conduta em campo e ao fair play. A ação faz parte do trabalho da entidade para esclarecer dúvidas e garantir que os clubes estejam alinhados com as orientações da arbitragem na temporada.

Já na quinta-feira (27), foi a vez do Remo. O encontro aconteceu no hotel em Barcarena, onde o elenco azulino realiza intertemporada antes da estreia na Série B. Além de Fernando Castro, a palestra contou com a participação de Olivaldo Moraes, também membro da Comissão de Arbitragem. A conversa abordou, além das diretrizes comportamentais, uma mudança específica nas regras da competição.

Nova Regra

A principal novidade para 2025 será a rigidez no tempo que o goleiro pode segurar a bola com as mãos. A partir desta edição, caso o arqueiro permaneça com a posse por mais de oito segundos antes da reposição, será marcado escanteio para o time adversário. A medida busca dar mais dinamismo ao jogo e evitar a cera nos minutos finais das partidas.