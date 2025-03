Ansioso para voltar a jogar, zagueiro do Remo fala do trabalho com novo técnico: 'Evolução grande'

O Remo segue firme com a "intertemporada" em Barcarena. O time azulino vive a expectativa do retorno do Campeonato Paraense e para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Sob novo comando técnico, a equipe passa por um processo de reestruturação. Em entrevista coletiva, o zagueiro azulino Klaus falou sobre a importância do período de preparação para o grupo, principalmente com o foco no Brasileirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Eu acho que é muito importante esse momento que estamos tendo aqui. Mesmo com a dificuldade de estar longe da família, de casa, mas é importante para a gente trabalhar nesse período que estamos sem jogos aqui no clube, até pela troca de comando técnico também. Temos tempo de conhecer a filosofia do novo treinador, da comissão, e acho que até para a parte da alimentação, de descanso. Acho que vai trazer bons resultados para a gente", declarou o jogador.

O principal objetivo do Remo nesta temporada é a disputa da Série B, que começa na primeira semana de abril, contra a Ferroviária-SP. Por conta disso, o clube azulino trocou o comando técnico e aproveitou o período sem agenda para treinar em Barcarena. Ainda na entrevista, Klaus falou sobre o trabalho de Daniel Paulista. O zagueiro disse que o time teve uma semana intensa de treinamentos e que a equipe tem evoluído a cada dia.

VEJA MAIS

"É uma nova forma de trabalhar da comissão técnica. Então, a cada dia, estamos buscando entender mais o conceito que eles estão nos passando e acho que está sendo bem compreendido por todo mundo. O trabalho está sendo muito bom. Todos os dias a gente vê uma evolução grande. Acho que esse período vai ser muito importante e os resultados vão vir", afirmou Klaus.

Com a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Parazão deve retornar na próxima semana e o Leão Azul terá pela frente o Santa Rosa. Mas, além da reta final do Campeonato Paraense, Klaus destacou que o grupo também está ansioso para o início da Série B.

"Esse é o objetivo do clube para este ano, conseguir esse acesso, brigar lá em cima [da tabela] o campeonato inteiro, então, com certeza, a gente está com essa ansiedade. Agora, com esse período sem jogos, o jogador de futebol não gosta de ficar sem jogar, quer estar sempre dentro de campo. Então, estávamos aguardando ansiosamente para começarem os jogos", concluiu o zagueiro azulino.