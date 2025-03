Em Barcarena, executivo do Remo diz que presidente cobrou elenco: 'Tem que mudar a atitude'

Após a definição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva que determinou o retorno do Campeonato Paraense, o Clube do Remo apressa o passo na intertemporada no município de Barcarena, onde o grupo se encontra desde o início da semana. Em entrevista à rádio Liberal, o executivo Sérgio Papelin e o técnico Daniel Paulista falaram sobre o período.

O primeiro a falar foi Papelin, que, em conversa com o repórter Rodolfo Sousa, disse que o elenco está sendo observado de perto pelo presidente Antônio Carlos Teixeira, que cobrou dos atletas maior comprometimento nos próximos jogos, dando como exemplo a não ser seguido a derrota para o Criciúma, pela Copa do Brasil.

"Essa conversa o presidente teve com o grupo na apresentação do Daniel. Não adianta mudar a comissão, se não mudar a atitude. Tem que ter comprometimento, vontade de vencer, responsabilidade. Então ele foi muito direto com os atletas, cobrou vontade, disposição. Não pode marcar com os olhos. Contra o Criciúma, que foi um adversário da Série B, eles foram bem melhores e temos que reconhecer isso muito pela falta de disposição dos nossos atletas", explicou.

Segundo ele, o Remo deve ficar no município até o próximo sábado, dependendo apenas da marcação dos jogos. Até lá, ele espera também que o clube possa trazer alguns reforços, observando o limite para contratações, que vai até o dia 11 de abril.

Em seguida, o técnico Daniel Paulista falou sobre a adaptação aos treinos e o estilo de jogo que já começa a ser visto nas atividades.

"Nossos dias tem sido muito produtivos. Os atletas já estão apresentando situações da forma que a gente quer que eles atuem. Pelo menos em termos de conceito, agressividade. Uma equipe que pressiona. São situações que trabalhamos. A prioridade tem sido esses aspectos e a parte física. A partir das próxima vamos entrar numa área mais tática, variações de jogo, dar o entendimento aos atletas para que eles possam render dentro de campo", encerra.