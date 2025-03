Remo vence Paysandu em média de público em jogos desde 1959, aponta pesquisa

O pesquisador João Ricardo de Oliveira, especialista em ranking de público de futebol, realizou um levantamento que reuniu dados desde 1959, da Taça Brasil, até o Campeonato Brasileiro do ano passado. Como era de se esperar, a dupla Remo e Paysandu está entre as torcidas que mais frequentam os estádios, como aponta o Ranking de Público de Torneios Nacionais.

O Clube do Remo tem a maior média de público da Região Norte, figurando na 21ª posição, enquanto o Paysandu está na 22ª, à frente de times como Goiás, Náutico, Guarani e Juventude.

O ranking foi feito após a reunião de dados de 47.384 jogos de 575 clubes e apresentado na plataforma "Verminosos por Futebol" pelo jornalista Rafael Luis Azevedo em parceria com João Ricardo, que estuda o tema desde 1989. A pesquisa levou em consideração os jogos da Taça Brasil (1959 a 1968), Robertão (1967 a 1970), Série A (1971 a 2002, na fase dos mata-matas, e 2003 a 2024, na era dos pontos corridos), Série B (1971 a 2024), Série C (1981 a 2024), Série D (2009 a 2024) e Copa do Brasil (1989 a 2024).

Critério para fazer o ranking

O pesquisador esclarece sobre um critério importante para que o trabalho pudesse ter credibilidade. "Esta pesquisa é uma amostra da frequência do torcedor que vai ou foi a estádios, independentemente de divisão”, explicou João Ricardo.

Além disso, o levantamento focou apenas em clubes que somaram mais de 1 milhão de pagantes ao longo dos anos analisados. Isso ajudou a evitar distorções na hora de interpretar os dados, já que um time poderia registrar muito público em poucas participações nas competições.

Na se trata de quem tem a maior torcida, como afirma o especialista "“A pesquisa não se propõe a dizer quem tem a maior torcida. Deixa isso para os institutos, que entrevistam pessoas aleatórias, muitas que nunca foram a estádio e torcem para o time que está bem naquele momento".

Confira o ranking completo

Flamengo – 30.991 Corinthians – 27.043 Atlético-MG – 23.420 Palmeiras – 22.203 Cruzeiro – 21.929 Bahia – 21.643 São Paulo – 21.082 Grêmio – 19.762 Internacional – 19.757 Fluminense – 17.800 Vasco – 17.780 Fortaleza – 15.821 Ceará – 15.703 Botafogo – 15.048 Sport – 15.007 Santa Cruz – 14.786 Coritiba – 13.405 Vitória – 12.864 Santos – 12.584 Athletico-PR – 12.548 Remo – 12.366 Paysandu – 11.872 Goiás – 9.954 Náutico – 9.085 Nacional-AM– 8.924 CSA-AL– 8.021 Operário-MS – 7.923 Figueirense– 7.310 Sampaio Corrêa-MA – 7.139 Criciúma– 6.794 América-RN – 6.629 ABC-RN– 6.594 Botafogo-PB – 6.563 Vila Nova – 6.543 Paraná – 6.434 Guarani – 6.344 Ponte Preta – 6.286 Joinville – 6.038 Chapecoense – 6.027 Treze-PB – 5.992 Avaí – 5.954 Moto Club – 5.609 CRB – 5.585 Botafogo-SP– 5.231 Campinense – 5.101 Londrina – 5.077 Sergipe – 4.952 América-RJ – 4.831 Brasiliense – 4.622 Juventude – 4.556 Atlético-GO – 4.485 Portuguesa – 4.460 Desportiva Ferroviária – 4.312 Confiança – 4.148 América-MG – 3.493 RB Bragantino – 2.802

Ranking completo feito pelo pesquisador João Ricardo de Oliveira em parceria com a plataforma "Verminosos Por Futebol" (Reprodução / Foto Verminosos Por Futebol)

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de Oliberal.com)