Paysandu supera Remo em ranking nacional de títulos no século 21

O Paysandu e o Remo, maiores clubes de futebol do Pará, estão entre as equipes brasileiras com mais títulos no século 21, segundo informação divulgada pelo perfil Futebol Info no X (antigo Twitter).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O levantamento revela também o desempenho de outros clubes do país, com destaque para o Paysandu, que aparece em segundo lugar no ranking, e o Remo, que também figura entre os dez mais vitoriosos.

Paysandu está na segunda colocação com 18 títulos cada. Desde o início do século, o clube alviceleste acumula 1 Copa dos Campeões 2002; 1 Copa Norte 2002; 4 Copas Verde 2016, 2018, 2022 e 2024 e 12 Estaduais 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017, 2020, 2021 e 2024.

Já o Clube do Remo ocupa a 10° posição no ranking com ABC, Confiança e CRB. Nesse período, o Leão Azul conquistou nove campeonatos estaduais; 2003, 2004, 2007, 2008, 2014, 2015, 2018, 2019 e 2022 e uma Copa Verde; 2021.

No topo da lista, está o Flamengo, que com a vitória da Super Copa Rei no domingo (2) contra o Botafogo, somou 26 títulos desde o início do século; 2 Libertadores 2019 e 2022, 1 Recopa Sul-Americana 2020, 3 Brasileiros 2009, 2019 e 2020, 4 Copas do Brasil 2006, 2013, 2022 e 2024, 3 Supercopas do Brasil 2020, 2021, 2024, 12 Estaduais 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021 e 2024, 1 Copa dos Campeões 2001.

VEJA MAIS

Confira a lista completa abaixo:

1. Flamengo (26 títulos)

2. Paysandu, Fortaleza, Cruzeiro e Internacional (18)

3. Atlético-MG, Corinthians (17)

4. Palmeiras (16)

5. Cuiabá e Grêmio (15)

6. Athletico, Rio Branco-AC e Vitória (14)

7. Goiás e Sport (13)

8. Bahia, Brasiliense, Ceará, Santos, São Paulo e São Raimundo-RR (12)

9. Fluminense e Sampaio Corrêa-MA (11)

10. ABC, Confiança, CRB e Remo (10)

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)