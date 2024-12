Paysandu é único time do norte em ranking da Conmebol; saiba mais

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou na última segunda-feira (16/12) o ranking de clubes para as competições continentais da próxima temporada. O Paysandu é o único time do norte do Brasil a ser citado na lista, posição que se deve a boa campanha do clube bicolor na Libertadores em 2003.

Na época, o Papão conseguiu chegar as oitavas de final da competição, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota em oito jogos na Libertadores, o que rendeu ao time a 194ª posição no ranking da entidade.

Além do Paysandu, 12 clubes brasileiros estão entre os 30 primeiros colocados na lista, com o Palmeiras garantindo o segundo lugar no ranking, atrás somente do River Plate, por ser o time brasileiro com mais taças da Libertadores.

O ranking será utilizado para a formação dos potes para o sorteio das Fases 1 e 2 da Libertadores em 2025, que será realizado na próxima quinta-feira (19/12), em Luque, no Paraguai, e posteriormente para os sorteios das fases de grupos da Libertadores e Sudamericana 2025.

Confira as posifções dos times brasileiros no ranking da Conmebol:

2. Palmeiras

4. Flamengo

7. Atlético Mineiro

8. São Paulo

9. Athletico Paranaense

10. Fluminense

11. Grêmio

15. Internacional

18. Corinthians

19. Santos

21. Botafogo

26. Cruzeiro

194. Paysandu