O Parazão vai voltar! STJD atende pedido dos clubes e determina retorno do Campeonato Paraense

O Parazão 2025 vai voltar de forma imediata. Esse foi o desfecho no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que deferiu a avocação e julgou nesta sexta-feira (21), o pedido de sete clubes, para que dessem celeridades aos processos sobre a atuação de jogadores irregulares.

Ficou decidido que os clubes que atuaram com atletas irregulares durante o Campeonato Paraense, recebessem apenas multas e que não perdessem pontos na competição. Com isso ficou decidido que o Parazão volte de forma imediata e que Tuna, Remo, Capitão Poço e Bragantino, continuem com a mesma pontuação, não tendo mudanças nos confrontos das quartas de finais e nem nos clubes rebaixados para a Segundinha. Independente de Tucuruí e Caeté seguem rebaixados e os confrontos das quartas ficaram da seguinte forma:

Remo x Santa Rosa

Paysandu x Capitão Poço

Bragantino x Águia de Marabá

Castanhal x Tuna Luso

O STJD puniu o Bragantino com R$5 mil, a Tuna Luso Brasileira com R$10 mil e Remo e Capitão Poço com 30 mil pela utilização dos atletas de forma irregular. As multas são de acordo com o número de partidas em que os atletas foram utilizados, porém, o Remo foi punido por ser um clube que possui uma condição financeira maior que os dos outros clubes. A competição deve voltar no meio da semana que vem. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda não divulgou a tabela com horários e locais dos confrontos.