Remo: Daniel Paulista escala novo time e promove mudanças de atletas e de esquema; veja a escalação

Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o Remo com Daniel Paulista treinou na seguinte formação: Marcelo Rangel; Kadu, Klaus, Alvariño, Alan Rodriguez; Daniel Cabral, Dener, Dodô; Janderson, Ytalo e Jaderson. Essa formação passa para o 4-2-3-1, diferente do 3-4-3 de Rodrigo Santana.

Paulista usa o time em um padrão em 4-2-3-1, muito próximo de um 4-3-3. As principais mudanças em comparação ao trabalho de Rodrigo Santana são a saída de um terceiro zagueiro para a entrada de um volante de contenção e o posicionamento de Dodô, agora atuando como um camisa 10.

Daniel Cabral é esse volante de mais marcação. No sistema de Rodrigo Santana, não havia espaço para um jogador dessa característica, já que ele atuava com dois meias-centrais (Pavani e Jaderson), que tinham as mesmas obrigações defensivas e ofensivas.

Dodô atuava como um segundo atacante, ao lado de Pedro Rocha e atrás do centroavante. Na nova formação, deve jogar como um camisa 10. Dodô ainda deve se posicionar atrás do centroavante, mas centralizado, tendo ao lado um ponta-esquerda e um ponta-direita.

Os pontas devem ter um trabalho defensivo diferente no time de Daniel Paulista. Na formação anterior, os corredores mais próximos das linhas eram de responsabilidade dos alas, enquanto os jogadores de ataque pelos lados centralizavam e fechavam o meio campo. Agora, os atacantes de lado devem acompanhar os laterais adversários na marcação, formando uma segunda linha de quatro na hora de defender. Nesse time que treinou, Janderson ganhou o espaço de Pedro Rocha e Jaderson saiu do meio-campo para atuar no ataque, abrindo espaço para a entrada de Dener como volante.