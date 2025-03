Presidente do Paysandu fala sobre Nicolas e possível saída do meia Juninho: 'Devemos liberar'

Após o atacante Nicolas ser sondado por outros clubes, o meia Juninho também foi procurado. Conforme o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, o jogador deve deixar a equipe bicolor em breve. Em entrevista à Rádio Liberal+ após o duelo entre o Papão e o São Raimundo-RR na semifinal da Copa Verde, o dirigente deu mais detalhes sobre a possível saída do atleta.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Nós devemos liberar o Juninho. Chegou uma proposta para ele e ele mesmo tem o interesse em ter uma minutagem maior, e a gente não vai segurar o atleta. Ele pediu, acha que é a oportunidade dele", afirmou o presidente bicolor em entrevista ao jornalista Michel Anderson.

"Vai receber um salário três vezes maior, eu acho, do que ele recebe aqui. É um atleta que eu particularmente gosto, o torcedor gosta, mas tem sido pouco utilizado. Ele continua sendo um ativo do Paysandu, ele vai ser emprestado. A gente vai poder observar mais. Acho que ele vai poder jogar mais", completou Roger Aguilera.

VEJA MAIS

A saída do jogador seria para o ABC-RN, time que disputará a Série C do Brasileirão neste ano. Juninho está no Paysandu desde 2023 e tem contrato com o clube até o final de 2025. Aos 26 anos, o meia tem 43 jogos com a camisa bicolor, um gol marcado e três assistências até o momento.

Além do meia, o atacante Nicolas também teria sido sondado por outros clubes, como o Vitória-BA, da Série A, e o América-MG, equipe da Série B. Contudo, o presidente do Bicola afirmou que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atacante e que a multa rescisória seria de R$ 15 milhões.

"É um atleta do clube, ele tem uma multa, o valor é muito alto, acho que é R$ 15 milhões - se não estou enganado -, logicamente que ele não vai sair por esse valor. Se chegar a proposta, porque de fato não chegou nada para o clube, e a gente entrar em um denominador comum, a gente vai liberar o atleta. Se ele tiver interesse em sair e se o América ou qualquer outro time chegar com o valor que a gente acha justo, vamos liberar o atleta", disse Roger Aguilera.

Nesta semana, o Papão anunciou a contratação do volante André Lima e do lateral-esquerdo Reverson Paiva. Além disso, o Paysandu está de olho no meia Dudu Vieira, de 31 anos, ex-Juventude, e pode anunciar o jogador em breve.