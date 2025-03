Reforço do Paysandu não quer saber de permanência na Série B: 'Lutar pelo acesso'

O Paysandu anunciou a contratação do volante Dudu Vieira, de 31 anos, que chega ao clube com um discurso ambicioso. Nada de pensar apenas em permanência na Série B do Campeonato Brasileiro desse ano. O foco deve ser o acesso ou, quem sabe, o título.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Para um clube dessa grandeza não podemos entrar em campo falando em permanência, mas sim em acesso", cravou o jogador, que desembarca em Belém após passagem pelo Juventude-RS na Série A do ano passado. No clube gaúcho, Dudu chegou no returno do Brasileirão e ajudou a garantir a permanência na elite do futebol nacional, principal objetivo da equipe na época.

Em 2024, o volante rodou por três clubes antes de fechar com o Papão. Iniciou a temporada no Santo André-SP, onde disputou 11 jogos, depois seguiu para a Ponte Preta-SP, com 14 partidas, e, por fim, defendeu o Juventude em seis oportunidades. Natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Dudu tem uma carreira consolidada em equipes que disputaram a Série B do Brasileiro, com passagens por Portuguesa-SP, Grêmio Novorizontino-SP, Figueirense-SC, Vitória-BA, Ferroviária-SP, Criciúma-SC, Ituano-SP e Chapecoense-SC.

VEJA MAIS

A chegada ao Paysandu não foi fruto de um interesse repentino. Segundo o atleta, a negociação vinha de longa data. "Pra te falar a verdade, já faz um bom tempo que a gente vem se alinhando, tem alguns anos já. Mas sempre nos momentos finais a gente optava por seguir outros caminhos. Mas hoje estou feliz de estar aqui no projeto, feliz pela ambição que o clube tem e pelo aquilo que ele apresenta", explicou.

Dudu também destacou a evolução do projeto bicolor como fator decisivo para sua escolha. "A gente está acompanhando o Paysandu, sabe a grandeza que é o torcedor, o que representa, então o que pesou muito foi a grandeza do clube na Série B. Sabemos que o Paysandu entra em qualquer campeonato pra ser campeão e é isso que me trouxe pra cá".

Pronto para atuar, o jogador revelou que, além de volante, também pode contribuir em outras posições. "Joguei a Série B de 2019 praticamente toda de lateral direito, então a gente se coloca à disposição do Paysandu pra qualquer posição que estiver precisando. O importante é lutar pelo acesso", disse o volante.