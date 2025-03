Novos volantes do Paysandu já estão inscritos no BID e podem estrear contra o Capitão Poço

Os dois novos volantes do Paysandu, André Lima e Dudu Vieira, tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na última segunda-feira (24). Com isso, os atletas estão prontos para defender as cores do Papão da Curuzu na partida desta sexta-feira (28), contra o Capitão Poço, válida pelas quartas de final do Campeonato Paraense.

André Lima, de 24 anos, chega ao bicolor após uma passagem de muito destaque no Confiança-SE, onde foi peça fundamental no meio-campo do time sergipano. Natural de São Paulo (SP), o atleta possui uma carreira com passagens por Atlético Diadema-SP, Guarulhos-SP, Internacional-RS, além de Santa Cruz-PE, Atlético-GO, Operário-PR, Mirassol-SP e Ferroviária-SP.

VEJA MAIS

Enquanto Dudu Vieira, de 31 anos, vem do Juventude-RS após uma passagem breve no clube gaúcho. Em 2024, o volante passou por três times: Santo André-SP, onde fez 11 jogos, Ponte Preta-SP, disputando 14 partidas, e Juventude, onde atuou em seis oportunidades.

Dudu é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tem uma carreira consolidada em clubes que disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele iniciou sua trajetória no Santo André e teve passagens por equipes como a Portuguesa-SP, Grêmio Novorizontino-SP, Figueirense-SC, Vitória-BA, Ferroviária-SP, Criciúma-SC, Ituano-SP, Chapecoense-SC, além de Ponte Preta-SP e Juventude-RS.

Além da dupla, o Paysandu também anunciou a contratação do lateral-esquerdo Reverson, de 28 anos, ex-jogador do Novorizontino-SP. O atleta, que já está em Belém e treinando com o time, aguarda a publicação de seu nome no BID da CBF, o que deve ocorrer antes de sexta-feira (28). Segundo informações do Papão, Reverson também esterá apto para atuar contra o Capitão Poço.