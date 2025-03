Bryan prega atenção máxima nas quartas do Parazão: 'É o jogo da vida do Capitão Poço'

Após dois dias de folga, o Paysandu voltou aos treinos nesta segunda-feira (24) de olho no confronto das quartas de final do Parazão, contra o Capitão Poço, na próxima sexta-feira (28), no Mangueirão. O jogo é único: quem vencer avança para a semifinal, e o empate leva a decisão para os pênaltis. A partida é tratada como decisiva pelo elenco, que encara uma maratona de competições nas próximas semanas, incluindo a estreia na Série B do Brasileirão, no dia 4 de abril, contra o Atlhético Paranaense, e o primeiro jogo da final da Copa Verde, no dia 9, ambos os jogos em Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Mas o foco agora é apenas o Capitão Poço. Pelo menos é o que garante Bryan Borges, lateral-direito titular do Papão. Ele destacou a importância do duelo e a necessidade de manter a concentração total contra a Laranja Mecânica do nordeste paraense. "É o jogo da vida do Capitão Poço, então vamos concentrados para trazer a classificação", afirmou.

A classificação na Copa Verde após a vitória sobre o São Raimundo por 3 a 0 no Mangueirão garantiu ao time de Luizinho Lopes a vaga na final contra o Goiás, que será disputada nos dias 9 e 23 de abril. Mas, antes disso, o foco é total no Parazão, que voltou a ser disputado após quase 15 dias suspenso por conta da inscrição irregular de atletas amadores. O título estadual, além do prestígio, garante uma vaga na Copa do Brasil de 2026.

VEJA MAIS

"A gente vai pegar uma sequência grande de jogos, quartas do Parazão, final da Copa Verde, Série B, mas graças a Deus temos equipe qualificada e com certeza vai suportar essa maratona", comentou Bryan. "Todo mundo está preparado e confiante pra que a gente possa passar do jogo na sexta e encarar a semifinal na terça. Todos os jogos são decisões agora", disse.

O lateral ainda ressaltou a evolução do time sob o comando de Luizinho Lopes: "Todo mundo associou muito bem e muito rápido, fez muita diferença, acho que foi o principal fator pra gente melhorar nossos jogos. Vejo um time muito organizado, todo mundo treina da mesma forma, isso ajuda demais", disse.

Com o Parazão e a Copa Verde na reta final, o time do Papão quer levantar as duas taças e chegar com moral para o início da Série B do Brasileirão. Mas, Bryan prega o bom e velho foco no presente, em um jogo de cada vez. "O próximo jogo é o mais importante, então o jogo de sexta agora é a nossa final. Temos que encarar dessa forma", finaliza.