CBF divulga detalhes das três primeiras rodadas da Série B; veja como ficam Remo e Paysandu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, no último sábado (22), a tabela detalhada das três primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. A competição terá início no dia 4 de abril, uma sexta-feira, com três partidas. Neste ano, a disputa ganha um sabor especial para o futebol do Pará, pois depois de quase vinte anos, Paysandu e Remo voltarão a disputar juntos a segunda divisão nacional.

O Paysandu estreia no dia 4 de abril, uma sexta-feira, em casa. O time bicolor enfrenta o Athletico-PR, às 21h, no estádio da Curuzu, em Belém. Na segunda rodada, o Papão viaja até Goiânia para enfrentar o Vila Nova, no dia 12 de abril, sábado, às 18h. O retorno à Curuzu está marcado para o dia 16 de abril, quarta-feira, quando encara a Chapecoense, também às 20h.

Já o Remo faz sua estreia fora de casa. O Leão Azul encara a Ferroviária, no dia 6 de abril, domingo, às 19h, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Na segunda rodada, o time azulino recebe o América-MG no Mangueirão, no dia 12 de abril, sábado, às 16h. A terceira rodada reserva mais uma viagem: no dia 17 de abril, quinta-feira, o Remo enfrenta o Botafogo-SP, às 20h, em Ribeirão Preto.

As transmissões dos jogos ainda não foram divulgadas. No início de março, a Liga Forte União (LFU) e a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) anunciaram que vão vender juntas os direitos da competição. A Série B conta com 20 times, que se enfrentam em turno e returno. Os quatro primeiros sobem para a Série A, enquanto os quatro últimos caem para a Série C.

Veja todas as partidas:

1ª rodada

4 de abril, sexta, 19h: Goiás x Amazonas

4 de abril, sexta, 21h: Paysandu x Athletico-PR

4 de abril, sexta, 21h: Criciúma x Operário-PR

5 de abril, sábado, 16h: Coritiba x Vila Nova

5 de abril, sábado, 16h: CRB x Chapecoense

5 de abril, sábado, 18h30: América-MG x Botafogo-SP

6 de abril, domingo, 19h: Ferroviária x Remo

6 de abril, domingo, 19h: Volta Redonda x Cuiabá

6 de abril, domingo, 20h: Avaí x Novorizontino

7 de abril, segunda, 19h: Atlético-GO x Athletic-MG

2ª rodada

10 de abril, quinta, 19h: Athletico-PR x Criciúma

10 de abril, quinta, 21h30: Cuiabá x Avaí

11 de abril, sexta, 19h: Chapecoense x Coritiba

12 de abril, sábado, 16h: Remo x América-MG

12 de abril, sábado, 18h: Vila Nova x Paysandu

12 de abril, sábado, 19h: Amazonas x Ferroviária

12 de abril, sábado, 19h: Novorizontino x Volta Redonda

12 de abril, sábado, 20h: Operário-PR x Goiás

13 de abril, domingo, 16h: Athletic-MG x CRB

13 de abril, domingo, 19h: Botafogo-SP x Atlético-GO

3ª rodada

15 de abril, terça, 19h: Cuiabá x Athletico-PR

16 de abril, quarta, 20h: Paysandu x Chapecoense

16 de abril, quarta, 20h: Avaí x Operário-PR

16 de abril, quarta, 21h: Coritiba x Novorizontino

17 de abril, quinta, 19h: Goiás x Vila Nova

17 de abril, quinta, 20h: Criciúma x Athletic-MG

17 de abril, quinta, 20h: CRB x Volta Redonda

17 de abril, quinta, 20h: Botafogo-SP x Remo

17 de abril, quinta, 21h: Ferroviária x Atlético-GO

17 de abril, quinta, 21h30: América-MG x Amazonas