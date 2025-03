Remo treina em Barcarena sob o comando de Daniel Paulista e apresenta reforço para o elenco

A delegação do Clube do Remo já está na cidade de Barcarena, no nordeste paraense, para a intertemporada de 10 dias. Nesta terça-feira o clube realizou uma atividade em um campo cedido, já sob o comando do técnico Daniel Paulista, que ganhou o reforço do volante Caio Vinícius.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O defensor chega ao clube após uma passagem positiva pelo Vitória-BA, onde foi campeão baiano e espera repetir o mesmo sucesso acumulado ao longo da carreira no Leão Azul. "Já tive acesso com o Goiás à B. Fui campeão baiano com o Vitória no ano passado. Os anos quando estive na Série A foram muito bons, consegui acesso à Sul Americana. Aqui espero o mesmo, ter o acesso e crescer junto com o clube", diz.

Caio nunca trabalhou com Daniel, mas entende que o momento é de entrosamento e a falta de jogos acaba ajudando na montagem do elenco e avaliação das características de cada um.

VEJA MAIS

"É um momento de nós nos conhecermos ainda mais. Eu, como estou chegando, estou conhecendo na comissão técnica, para que ele passe as ideias de jogo. Isso será de extrema importância e assim vamos chegar à Série B da melhor forma possível". Embora seja volante de origem, ele não descarta a mudança de setor, caso seja escolhido pelo treinador.

"Eu sou volante de origem, mas ano passado surgiu a oportunidade de jogar como zagueiro e eu fui. Até brinquei, mas tive que fazer. Hoje me sinto à vontade para atuar onde o professor desejar. Acima de tudo você tem que estar disponível para ajudar", encerra. O Remo treina à espera da Série B, no dia 5 de abril, e o retorno do Parazão, ainda sem data definida.