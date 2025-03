Presidente do Remo promete reativar CT do Outeiro: 'Novo campo'

O Remo tem um novo prazo para resolver um problema que tem incomodado o clube ao longo de temporadas: a falta de um local fixo para treinos. Durante a apresentação do técnico Daniel Paulista, nesta segunda-feira (17), o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, prometeu entregar até o fim do primeiro semestre um novo campo de treinamento no Centro de Treinamento do Outeiro, na região metropolitana de Belém. O centro está inativoo por problemas de drenagem no campo atual, obrigando o time a improvisar locais para treinar.

"O CT quando nós assumimos tínhamos um projeto de um novo campo lá. Alguns de vocês já conhecem, infelizmente tem problema de drenagem. A gente tem um poço artesiano pra que pudesse suportar essa drenagem. Isso tem um custo. Depois reuni com o pessoal do patrimônio pra fazermos um projeto global do CT, onde a gente possa fazer por módulos. Esse projeto vai ser entregue essa semana pra nós, mas acima de tudo daqui para o final do semestre pretendemos entregar esse novo campo do CT do Outeiro, depois partimos para fazer um outro campo", explicou Tonhão.

A promessa vem em um momento delicado para o Leão. Sem o Baenão, que está fechado para manutenção do gramado, o clube precisou improvisar nos últimos meses e passou a treinar em diferentes locais, como a OAB, o Estádio do Souza, o Mangueirão e até em Santa Bárbara, onde utilizou o campo de um balneário. A logística foi desgastante e aumentou a pressão sobre a diretoria.

Intertemporada em Barcarena

Para minimizar o impacto da falta de um local fixo, o Remo fechou uma parceria e está realizando uma intertemporada de 10 dias em Barcarena, onde tem o Estádio Municipal como base e se hospeda no Hotel Samaúma. A cidade já havia recebido o Leão em 2019, durante a pré-temporada daquele ano.

O CT do Outeiro foi adquirido pelo clube em 2021, na gestão do então presidente Fábio Bentes, quando Tonhão era vice. Apesar do potencial, o local nunca foi utilizado pelo time profissional devido a problemas estruturais, como drenagem ineficiente e desgaste do gramado. Agora, a promessa do presidente dá esperança de que esse cenário pode mudar em breve, no entando, com as eliminações da Copa Verde e da Copa do Brasil, o clube esperar buscar rescursos em outras fontes.