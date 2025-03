Sem local fixo para treinar, Remo fará ‘intertemporada’ em Barcarena visando a Série B

Depois de treinar em vários locais, o Remo terá um local fixo para realizar seus treinos. A diretoria do clube fechou uma parceria e fará um período de treinamentos na cidade de Barcarena (PA) por 10 dias. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal com uma fonte da prefeitura da cidade.

A cidade de Barcarena já havia recebido o Remo em outra oportunidade, mais precisamente na temporada de 2019, quando o clube ficou por lá em torno de duas semanas, realizando uma pré-temproada. Nesse período, além dos treinamentos, o Remo realizou ações em escolas com crianças, além de ter realizado um amistoso. Agora, o clube azulino fará uma ‘intertemproada’ na cidade visando o retorno do Parazão, além do início do campeonato Brasileiro da Série B, que começa nos primeiros dias do mês de abril. O clube ficará no Hotel Samaúma e terá como base dos treinos o Estádio Municipal.

O desgaste da diretoria junto ao torcedor foi grande, após o clube não ter um lugar fixo para treinos. Com o Baenão fechado para manutenção do gramado e alguns reparos, o Remo ficou sem local para fazer suas atividades e teve que alugar campos para os treinos. Nesse período os atletas azulinos utilizaram as estruturas da OAB, Estádio do Souza, que pertence à Tuna Luso Brasileira, Mangueirão, além de ter que se deslocar para Santa Bárbara (PA), para utilizar o campo em um balneário.

Toda essa logística foi feita pelo clube para tentar dar condições de treinamento aos atletas, já que o Remo não utiliza o seu Centro de Treinamento, que fica em Outeiro, na grande Belém. O clube azulino adquiriu o local na administração do então presidente Fábio Bentes, na temporada de 2021, que tinha como vice o atual presidente, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. O local não é utilizado pela equipe profissional e nesse momento em que o clube precisa de um campo fixo para treino, não corresponde às expectativas da comissão.

A eliminação nas Copas Verde e Copa do Brasil, a queda do técnico Rodrigo Santana, perda de pontos no Tribunal de justiça Desportiva (TJD-PA) e com o clube se expondo em não ter um local fixo para trenar, deixou os torcedores indignados nas redes sociais, que cobram uma postura da diretoria. A ida para a cidade de Barcarena também miniminiza a pressão do torcedor azulino em um momento conturbado na temporada.