Lembra dele? Eudes Pedro é o novo auxiliar do Remo; relembre sua passagem pelo clube em 2019

O Clube do Remo anunciou, nesta quinta-feira (13), a contratação de Daniel Paulista como o novo treinador da equipe. A grande novidade, no entanto, não parou por aí. A torcida azulina irá reencontrar Eudes Pedro, que treinou o Remo em 2019 e que fará parte da comissão técnica de Paulista dessa vez.

A presença de Eudes no Remo remete a um capítulo pouco positivo da história recente do clube. Após uma experiência acumulada ao longo de mais de 20 anos como auxiliar técnico de Cuca, com passagens vitoriosas por gigantes como Atlético Mineiro, Palmeiras e Santos, em 2019 Eudes teve no Leão sua primeira experiência como técnico. Chegou com grande expectativa, mas durou apenas quatro jogos.

Com um saldo de apenas uma vitória, o técnico foi dispensado após eliminação para o Paysandu na Copa Verde e um desempenho abaixo das expectativas, deixando o Leão em um momento delicado.

Apesar do revés em Belém, o novo integrante da comissão técnica azulina seguiu tentando a carreira de treinador. Atuou em clubes como Perilima (PB), onde durou seis jogos, e Resende (RJ), sua experiência mais duradoura, 19 partidas.

Em sua carreira como auxiliar, Eudes acumulou títulos importantes, como a Libertadores de 2013 e o Campeonato Brasileiro de 2021 com o Atlético-MG.