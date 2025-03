Rodrigo Santana não resiste a duas eliminações e é demitido do comando técnico do Remo

Rodrigo Santana não é mais técnico do Clube do Remo. O treinador perdeu o cargo na noite desta quarta-feira (12), um dia depois do time treinado por ele perder para o Criciúma, em pleno Mangueirão, deixando escapar a classificação à próxima fase da Copa do Brasil e, pior ainda, perdendo uma cota financeira de R$ 2,3 milhões.

A decisão da diretoria leva em consideração a campanha negativa nas duas competições nacionais disputadas pelo Clube neste primeiro semestre. A primeira foi a Copa Verde, onde o time caiu diante do modesto São Raimundo-RR. Já na Copa do Brasil, o Remo até passou pelo GAS, ao vencer por 4 a 0, mas caiu para o Criciúma em pleno Mangueirão, pelo placar de 2 a 1.

Apesar do Clube do Remo não ter anunciado oficialmente a saída do treinador, Rodrigo Santana publicou na conta no Instagram uma mensagem de despedida. Veja:

Após a derrota para o time catarinense, a direção azulina reuniu com o comandante e, durante toda a quarta-feira, os rumores da demissão tomaram forma, mas a decisão, de fato, só foi comunicada quase na madrugada. Rodrigo Santana comandou o Remo nesta temporada por 11 jogos, sendo que em três ele esteve fora do banco de reservas justamente nas competições onde o time fracassou.

Ao todo, Santana dirigiu o time por 11 jogos em 2025, conseguindo seis vitórias, dois empates e três derrotas. A diretoria azulina deve anunciar em breve o nome do novo técnico.