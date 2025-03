Jaderson avalia eliminação do Remo na Copa do Brasil: 'Fizemos uma boa partida'

Um dia após o Remo se despedir da Copa do Brasil ao ser derrotado por 2 a 1 para o Criciúma diante de seu torcedor no Mangueirão, o meia Jaderson, remanescente do time que conquistou o acesso à Série B, avaliou que a equipe azulina até fez uma boa partida, mas acabou pecando nos detalhes. Para o jogador, o time precisa saber matar o jogo.

"Fizemos uma boa partida, perdemos no detalhe. Tivemos oportunidades, assim como eles. A gente precisa ser mais efetivo lá na frente, trabalhar mais e saber matar o jogo. Vamos enfrentar o Criciúma de novo na Série B, então temos que estar muito bem preparados para as dificuldades que vão vir agora", avaliou o jogador.

Com a suspensão do Parazão por conta de irregularidades na inscrição de atletas, entre eles do próprio Remo, a equipe pode ficar sem jogos até abril, quando começa a Série B. Para Jaderson, manter o ritmo será fundamental, nem que seja com amistosos ou jogos treino, caso o Parazão não retorne antes.

"Ficar parado é ruim, ninguém quer isso. Se o Parazão voltar logo, será o melhor para todo mundo. Mas se não voltar, a gente tem que pensar em se preparar com amistosos ou jogos treino. São dois campeonatos importantes pela frente, temos que tirar lições do que fizemos até aqui e seguir em frente", disse.

O meia também comentou sobre o impacto da derrota para o elenco, descrevendo o clima que tomou conta do vestiário remista após a eliminação. "Ninguém gosta de perder. Nosso pós-jogo foi todo mundo de cabeça baixa, mas futebol é assim. Às vezes, o máximo não é suficiente. Agora é trabalhar mais e falar menos, é isso que importa".

Com a incerteza sobre o retorno do Parazão e a estreia na Série B marcada para daqui a 21 dias, o Remo ainda não sabe como manterá as atividades, mas, por enquanto, a equipe seguirá o cronograma diário de treinos normalmente.