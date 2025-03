Três ‘derrotas’ pede música? Remo sofre eliminações e perde pontos no TJD

O Remo teve uma terça-feira (11) agitada, dentro e fora das quatro linhas. Dentro de campo o Leão teve compromissos com o time profissional e também com a molecada da base, fora dele o Remo estava na expectativa de não ser punido com perda de pontos no Parazão, porém, o desfecho não foi dos melhores aos azulinos.

A equipe Sub-17 do Remo entrou em campo às 15h no Estádio do Souza, para enfrentar o Mazagão-AP, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal e a equipe paraense foi eliminada, após perder por 3 a 0 nos pênaltis.

O segundo revés azulino ocorreu no Tribunal de Justiça Desportiva, O Remo foi julgado por escalação de um jogador irregular e, assim como a Tuna, Capitão Poço e Bragantino, foi punido com perda de pontos, que tirou a liderança do clube no Parazão e o jogou para a terceira posição, além de receber uma multa de R$5 mil.

A terceira derrota azulina no dia veio à noite, quando o Remo enfrentou o Criciúma-SC, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Leão não conseguiu performar bem e acabou perdendo pelo placar de 2 a 1 para o Tigre, dentro do Mangueirão e perdendo uma cota de mais de R$2 milhões. A derrota para um time concorrente na Série B, ligou o sinal de alerta no Baenão. Torcedores nas redes sociais criticam a postura do Remo em campo, além de alguns pedirem a saída do técnico Rodrigo Santana, que não comandou a equipe contra o Criciúma, já que estava cumprindo punição.