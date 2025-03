Remo é eliminado da Copa do Brasil após derrota para o Criciúma no Mangueirão

Clube do Remo deu adeus à Copa do Brasil na noite desta terça-feira (11), ao ser derrotado pelo Criciúma por 2 a 1 no Estádio Mangueirão, em Belém. O confronto, válido pela segunda fase da competição, foi disputado em jogo único, e com o resultado, a equipe catarinense garantiu a classificação e uma premiação de R$ 2,3 milhões, além de 60% da renda da partida.

Sem a presença do técnico Rodrigo Santana, que cumpriu suspensão, o Remo foi comandado pelo auxiliar Neto Pajolla. O time azulino teve dificuldades no início da partida, apresentando um ritmo lento e pouco criativo. O Criciúma aproveitou a postura passiva do adversário e abriu o placar com Luciano Castán. No entanto, o Remo reagiu na reta final da primeira etapa, adotando uma postura mais ofensiva e explorando jogadas pelas laterais. O empate veio aos 46 minutos, quando Ytalo marcou de cabeça, levando o confronto empatado para o intervalo.

No segundo tempo, o duelo seguiu equilibrado, mas o Remo voltou a apresentar falhas defensivas. Aos 36 minutos, um lançamento longo encontrou Popó, que venceu a marcação. O goleiro Marcelo Rangel saiu do gol, mas foi ultrapassado pelo atacante, que teve caminho livre para empurrar a bola para as redes e garantir a classificação do Criciúma. No lance, Rangel e Klaus vacilaram na defesa, o que resultou no gol da eliminação azulina.

Com a derrota, o Remo encerra sua participação na Copa do Brasil e volta suas atenções para os desafios da temporada, enquanto o Criciúma avança para a terceira fase do torneio nacional.

Ficha técnica Remo x Criciúma

Data: 11/03/2025

Hora: 19h30

Local: Mangueirão - Belém-PA

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Andre Luiz Severo

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida

Cartão Amarelo: Klaus, Adailton,

Criciúma: Caíque, Marcelo Benevenuto, Rodrigo, Luciano Castán, Marcelo Hermes, Matheus Trindade, Morelli (Hudson), Juninho (Diego Gonçalves), Fellipe Mateus (Luiz Henrique), Neto Pessoa, Popó e João Carlos (Talisson).

Técnico: Zé Ricardo

Remo: Marcelo Rangel, Kadu, Rafael Castro, Klaus, Sávio (Gabryel Martins), Dener (Adaílton), Jaderson, Pavani (Maxwell), Dodô (Guty), Pedro Rocha (Janderson) e Ytalo.

Técnico: Neto Pajolla