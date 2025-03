Remo perde para Mazagão-AP e é eliminado da Copa do Brasil Sub-17

O Remo estreou e se despediu da Copa do Brasil Sub-17 nesta terça-feira (11). Jogando no estádio do Souza, em Belém, o Leão Azul foi derrotado pelo Mazagão-AP na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, dando adeus à competição ainda na primeira fase.

O primeiro gol da partida saiu em uma jogada rápida do time amapaense, que aproveitou uma desatenção da defesa remista para balançar as redes. O Leão pressionou e conseguiu o empate nos minutos finais, levando a decisão para as penalidades.

Na disputa, o Leão perdeu as três primeiras cobranças e foi eliminado por 3 a 0.

Logo mais, o time principal também joga pela Copa do Brasil, só que pela segunda fase, onde enfrenta o Criciúma, também em jogo único, no Mangueirão.