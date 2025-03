Classificação pode render mais de R$3 milhões ao Remo; Paysandu buscando mais uma final

A classificação vale mais de R$ 3 milhões, talvez bem mais (com bilheteria), dependendo de quem seja o adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Mas o jogo contra o Criciúma, hoje, será também um termômetro nas avaliações para a Série B, que vai começar em 24 dias.

O Remo tem hoje um adversário do mesmo nível, em condições de igualdade, num jogo eliminatório e muito valioso. Vejamos como o Leão se comporta diante da torcida num jogo tão difícil e tão precioso, que vai exigir competência tática, imposição física e força mental. Uma prova de fogo diante do chamado "time carvoeiro", de Neto Pessoa e companhia.

Times espelhados

Times com as mesmas formatações são considerados "espelhados". É o caso de Remo e Criciúma, que jogam com linha de três zagueiros. Na variação, vira linha de cinco defensores. O jogo vai exigir muito a criação e a exploração de espaços pelos lados do campo, como também o avanço de elemento surpresa. O jogo tende a ser muito tático.

Rodrigo Santana tem clareza do bom sistema defensivo que vai reencontrar. Do outro lado, o pressionado Zé Ricardo tem a mesma preocupação. Os dois técnicos buscam alternativas, cientes de que o êxito ou o fracasso vai depender muito deles. E devem estar cobrando muito dos atletas para que minimizem os erros, principalmente nas ações defensivas. Quem errar menos estará mais perto da classificação.

BAIXINHAS

* Óbvio que o Re-Pa já foi uma prévia de Série B, mas nas condições incomuns do clássico, de jogo extremamente "pegado". Se bem que o de hoje também foge ao padrão da Série B de jogo mais tático, mais pensado. Hoje é decisão.

* Criciúma na temporada: seis vitórias, seis empates e uma derrota. Fez 17 e tomou 7 gols. Remo: seis vitórias, três empates, uma derrota, fez 22 e tomou 05 gols. Artilheiros do Tigre: meias Juninho e Morelli, e o lateral esquerdo Marcelo Hermes, três gols, cada. Do Remo, Adailton com cinco gols.

* Neto Pessoa tem apenas um gol em 12 jogos pelo Criciúma. No Remo, em 2021, o acreano fez 10 gols em 15 jogos e foi um dos heróis azulinos na conquista da Copa Verde. Jogou também na Série B. Hoje, Neto Pessoa é adversário do Leão Azul, a serviço do Tigre catarinense.

* São Raimundo de Roraima, adversário do Paysandu amanhã, está invicto na temporada: cinco vitórias e três empates. Nada mal para quem já enfrentou o Remo e o Amazonas (duas vezes) e Grêmio/RS pela Copa do Brasil. Amanhã o SR recebe o Papão pela semifinal da Copa Verde.

* Este é o quarto Parazão consecutivo suspenso por disputas jurídicas. Em 2022, o rebaixado Paragominas acusou ilegalidades de Athos (Bragantino) e Guga (Águia). Por decisões ilegítimas, TJD foi suspenso pelo STJD.

* Em 2023, campeonato atrasado em duas semanas até o STJD manter o Bragantino e o Águia e confirmar o rebaixamento do Paragominas. A primeira rodada foi suspensa às vésperas. Em 2024, a lambança da FPF ao atribuir vagas da Série D pela Copa Grão Pará, também com desdobramentos judiciais.

* Em 2025, a novela dos amadores (atletas do Capitão Poço, Tuna, Remo e Bragantino) em denúncia dos rebaixados Independente e Caeté, agora sustentada apenas pelo clube de Tucuruí, na perspectiva de escapar do rebaixamento. Para o Caeté não resta possibilidade alguma.

* O TJD julga hoje os processos dos atletas de base Adson (Remo) e Sérgio Matheus (Bragantino), acionados no campeonato estadual. Se o Tribunal julgar as denúncias procedentes, o Leão Azul desceria para a terceira e o Tubarão para a quarta posição. O Castanhal viraria vice-líder.

* Remo x Criciúma, hoje, transmissão exclusiva do Amazon Prime, só para assinantes.