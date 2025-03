Com eliminação na Copa do Brasil, Remo pode ter deixado de faturar milhões; veja valores

O Remo amargou mais uma eliminação na temporada. Após cair nas oitavas de final da Copa Verde, o Leão Azul perdeu para o Criciúma na última terça-feira (11) e deu adeus à Copa do Brasil ainda na segunda fase. O objetivo era chegar, pelo menos, até a terceira etapa da competição. Com isso, o clube azulino pode ter deixado de ganhar uma quantia multimilionária, que ajudaria o time a fazer investimentos para a temporada.

Com a derrota para o Tigre, a equipe azulina deixou de ganhar a cota de R$ 2.315.250 para os times que chegarem à terceira fase. A premiação foi garantida pelo clube catarinense, que agora aguarda a definição do próximo adversário. Além do valor da cota da Copa do Brasil, o Remo deixou de ganhar altos valores com a renda do jogo e patrocínios pontuais.

VEJA MAIS

Nesta etapa da competição, os confrontos serão decididos por meio de sorteio. Além das classificadas da segunda fase, 12 times entram na competição (Botafogo, Palmeiras, CRB, Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo, Internacional, Corinthians, Bahia, Santos, Flamengo e Paysandu). As melhores colocadas no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ficam no pote A, enquanto as outras ficam no B.

Com isso, caso chegasse até a terceira fase, as chances do Remo encarar uma equipe de destaque no cenário nacional eram grandes. Em 2023, por exemplo, nesta etapa, o Leão Azul enfrentou o Corinthians.

No primeiro jogo, no Mangueirão, o clube azulino conseguiu uma renda bruta histórica de R$ 2.958.440,00 com a venda de ingressos, conforme o Boletim Financeiro do jogo. Ao todo, foram 42.599 torcedores, sendo 38.034 pagantes. Na ocasião, o valor arrecadado foi superior ao clássico Brasil x Argentina, em 2011, válido pelo Superclássico das Américas, que obteve R$ 2.579.160,00.

Mesmo com as despesas, o Remo conseguiu faturar R$ 2.268.144,46 com a partida. Além disso, na partida de volta, em São Paulo, na Arena Neo Química, o clube entrou em campo com um patrocínio pontual estampado na camisa, adquirido por conta da visibilidade do jogo.

Sendo assim, considerando que a torcida azulina tem sido presente no estádio, caso a equipe tivesse avançado na competição, o clube poderia faturar mais de R$ 4 milhões, juntando renda, possíveis patrocínios e premiação do torneio.

Jogo

O Remo perdeu para o Criciúma na noite da última terça-feira (11), no estádio Mangueirão. A partida terminou 2 a 1 para os visitantes, que garantiram a classificação. Agora, o Leão aguarda a definição do Parazão para voltar a jogar e o início da Série B do Brasileirão, únicas competições que ainda restam na temporada.