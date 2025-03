Após eliminação na Copa do Brasil, Pajolla admite erros e pede reação do Remo à Série B

Após a eliminação do Clube do Remo para o Criciúma na Copa do Brasil, nesta terça-feira (11/3), o auxiliar técnico Neto Pajolla concedeu entrevista coletiva e reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo time durante a partida contra o Tigre. Com a suspensão do técnico Rodrigo Santana, Pajolla esteve à frente da equipe e analisou a derrota do Leão por 2 a 1 no Mangueirão, em Belém.

Questionado sobre o desempenho apático do time, Pajolla afirmou que a equipe não conseguiu impor seu jogo e que os jogadores precisam entender a responsabilidade de vestir a camisa do Remo.

“É difícil explicar nesse momento, ainda estamos com a cabeça quente. Fizemos uma semana muito boa de treinos, variamos o sistema para tentar surpreender o Criciúma, mas não conseguimos impor nosso jogo. Precisamos parar de reagir e começar a agir mais dentro de campo. Agora é trabalhar, cobrar e fazer os atletas entenderem o peso dessa camisa e dessa torcida”, declarou.

Ao ser questionado se o Remo poderia repetir a reação da temporada passada, quando a equipe conseguiu se recuperar após eliminações, Pajolla evitou previsões, mas garantiu que o trabalho seguirá firme. “O futuro a Deus pertence, não temos como prever o que vai acontecer. O que eu posso dizer é que empenho não vai faltar. Nosso grupo tem qualidade, e agora é virar a chave e focar nas competições que restam”, disse.

O auxiliar também destacou que a eliminação na Copa do Brasil serve como um alerta para o nível de dificuldade da Série B, competição que o Remo disputará a partir de abril. “O Criciúma é um time de muita qualidade, e esse é o patamar da Série B. Precisamos estar preparados para enfrentar esse nível de competitividade. A palavra-chave agora é competição. Precisamos competir mais, nos doar mais”, ressaltou.

Mudanças táticas e avaliação do jogo

Pajolla explicou as mudanças feitas durante a partida, incluindo a entrada de Adailton e Guty, buscando mais mobilidade e construção pelo meio. Apesar da melhora no segundo tempo, ele reconheceu que a equipe começou mal e demorou a se ajustar. “Iniciamos com uma formação nova, mas percebemos que faltava rotação. Fizemos ajustes para melhorar a construção e, depois das mudanças, crescemos na partida. Mas infelizmente não foi o suficiente”, avaliou.

Recado para a torcida

Ao final da coletiva, Pajolla foi questionado sobre a frustração do torcedor, que viu o time ser eliminado precocemente também na Copa Verde e empatar no clássico contra o Paysandu. “Eu não vejo essa leitura de comparar a eliminação de hoje com a da Copa Verde. Foram situações diferentes, mas entendemos a frustração da torcida. Só podemos pedir desculpas e garantir que vamos seguir trabalhando para dar a volta por cima”, concluiu.

Agora, o Remo volta suas atenções para o retorno do Campeonato Paraense e a preparação para a Série B, buscando evitar novas decepções para seus torcedores.