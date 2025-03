Em menos de dois meses, Remo coleciona eliminações em Copas

O Remo, sob o comando do técnico Rodrigo Santana, enfrenta turbulências em competições. Jogando em casa e sem a presença do comandante azulino na beira do gramado, que cumpriu suspensão, o time foi eliminado precocemente da Copa Verde e da Copa do Brasil.

Na Copa Verde, em fevereiro, o Leão foi eliminado pelo São Raimundo-RR após empate por 1 a 1 no tempo normal e derrota nos pênaltis por 4 a 3. O jogo ocorreu no estádio Baenão, com os portões. Já na Copa do Brasil e com a presença da torcida, na última terça-feira (12), os azulinos foram derrotados pelo Criciúma por 2 a 1 no Mangueirão e deram adeus à competição na segunda fase.

Nos anos anteriores, o Remo apresentou um retrospecto um pouco melhor na Copa Verde. O time chegou às semifinais da competição em 2023 e 2024. Já na Copa do Brasil, os azulinos não fazem uma boa campanha desde 2023.

Na Copa Verde de 2024, o Remo enfrentou o Paysandu nas semifinais. O primeiro jogo terminou empatado sem gols. Já na partida de volta, o duelo ficou no 1 a 1, com os azulinos sendo eliminados nos pênaltis por 4 a 3. Em 2023, também ocorreu o Clássico Rei da Amazônia na mesma fase da competição, onde o Leão venceu o primeiro duelo por 1 a 0, mas perdeu na volta por 2 a 1. Na sequência, o time foi eliminado nos pênaltis por 4 a 2.

Já na Copa do Brasil, em 2024, o Remo foi eliminado na primeira fase pelo Porto Velho-RO, perdendo por 1 a 0. Em 2023, o Leão fez uma campanha melhor e avançou pelas duas primeiras fases, vencendo o Vitória-ES por 1 a 0 fora de casa e o São Luiz-RS por 2 a 1 no Baenão. No primeiro jogo da terceira etapa da competição, os azulinos venceram o Corinthians por 2 a 0 no Mangueirão, mas perderam o jogo da volta por 2 a 0. A partida foi para os pênaltis, e o clube paraense foi eliminado por 5 a 4.

Perda de milhões

Com a derrota para o Tigre na última terça-feira (11), o Remo deixou de ganhar a cota de R$ 2.315.250 para os times que chegam à terceira fase. A premiação foi garantida pelo clube catarinense, que agora aguarda a definição do próximo adversário. Além do valor da cota da Copa do Brasil, os azulinos também deixaram de ganhar altos valores com a renda do jogo da terceira fase e patrocínios pontuais.

Caso chegasse até a terceira fase, as chances do Remo encarar uma equipe de destaque no cenário nacional, como: Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo, Internacional, Corinthians, Bahia, Santos e Flamengo, eram grandes. Em 2023, por exemplo, nesta etapa, o Leão Azul enfrentou o Corinthians.

Na ocasião, o clube azulino conseguiu uma renda bruta histórica de R$ 2.958.440,00 com a venda de ingressos, conforme o Boletim Financeiro do jogo, que foi realizado no Mangueirão. Ao todo, foram 42.599 torcedores, sendo 38.034 pagantes. Mesmo com as despesas, o Remo conseguiu faturar R$ 2.268.144,46 com a partida.

Sendo assim, considerando que a torcida azulina tem sido presente no estádio, caso a equipe tivesse avançado na competição, o clube poderia faturar mais de R$ 4 milhões, juntando renda, possíveis patrocínios e premiação do torneio.