Quartas de final do Parazão 2025: como ficam os confrontos após punições

Com a manutenção das punições impostas pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) a Tuna Luso, Capitão Poço, Remo e Bragantino, a tabela do Campeonato Paraense passou por mudanças e definiu novos confrontos para as quartas de final. Caso a decisão seja mantida em outras instâncias (Capitão Poço e Tuna anunciaram que irão recorrer), os duelos eliminatórios serão os seguintes:

Paysandu (1º) x São Francisco (8º)

Castanhal (2º) x Cametá (7º)

Remo (3º) x Santa Rosa (6º)

Bragantino (4º) x Águia de Marabá (5º)

Os rebaixados são Caeté, com três pontos, e o Capitão Poço, equipe que estava classificada para as quartas de final com 11 pontos, mas que perdeu 18 e acabou com sete pontos negativos, amargando a lanterna.

O Parazão segue suspenso, sem previsão de retomada. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda precisa reorganizar a tabela antes da definição das novas datas para os jogos.