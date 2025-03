Com foto e legenda sobre o CT, Paysandu provoca o Remo pela falta de campo para treinar; saiba mais

O Remo vive um momento conturbado. O clube foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Verde, perdeu pontos no Parazão, após julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva por ter escalado um jogador de forma irregular e não possui local para realizar seus treinos. Em uma postagem na manhã deste domingo (16), nas redes sociais, o Paysandu tirou onda e provocou o rival, que teve que treinar no Mangueirão, após sofrer críticas dos torcedores por não utilizar seu Centro de Treinamento, em Outeiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A equipe azulina sofre com a falta de lugar para treinar. O clube não utiliza o seu CT, em Outeiro e estava realizando os treinamentos no Baenão, porém, o local passa por reforma no gramado e teve que treinar em vários locais, como o Campo da OAB, no Estádio do Souza, da Tuna Luso Brasileira e na última semana foi treinar em Santa Bárbara (PA), em um local aberto, sem privacidade. Um vídeo gravado supostamente por um torcedor bicolor, circula na internet e ele mostra parte do treino azulino e o ônibus do Remo clube chegando para pegar os atletas.

ASSISTA

VEJA MAIS

Em meio a essa confusão de um lado da Avenida Almirante Barroso, o Paysandu, que também possui um Centro de Treinamento e vem utilizando o local para treinos, provocou o rival nas redes sociais. Em uma postagem neste domingo pela manhã, o clube postou fotos do gramado, com bolas e o sistema de irrigação ligado com a seguinte frase: “Nosso cantinho em Águas Lindas. Tudo pronto para mais um dia de treino no CT Raul Aguilera!”. No Instagram, vários torcedores comentaram a publicação bicolor.

Leia alguns comentários:

“Como é bom ter CR de verdade” – Luiz Felipe

“Muito bom ter campo para treinar. O básico!” – Teruyuki Noguchi

“Só faltou marcar os caras (O Remo)” – Tainá Moraes

“Quem tem CT tem, quem não tem treina em balneário” – Vitória

“Muito bom ter onde treinar” – Argel Braga