Sistema de bolas múltiplas da Premier League será adotado na Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 trará uma novidade inspirada na Premier League. Durante o Conselho Técnico da competição, realizado na sexta-feira (14) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi confirmada a adoção do "Sistema de Bolas Múltiplas", que visa acelerar o jogo e aumentar o tempo de bola rolando nas partidas.

Neste novo modelo, 15 bolas serão distribuídas ao redor do campo em cones e os jogadores poderão retirar as bolas diretamente desses suportes, sem precisar esperar pela reposição dos gandulas, um problema recorrente nas partidas. O papel dos gandulas, nesse novo formato, será exclusivamente reposicionar as bolas nos cones, garantindo uma reposição mais rápida e fluida durante as partidas.

A novidade tem como objetivo melhorar o ritmo dos jogos e diminuir os intervalos causados pela reposição de bola, uma prática que vem sendo utilizada com sucesso nas principais ligas do mundo, como na Premier League.

Além dessa mudança, a reunião também detalhou outros pontos da competição, como o número mínimo de inscrições de atletas (30), que deve ser feito até o dia 3 de abril. A bola oficial da competição será a UHLSPORT Match Pro, que este ano apresenta um novo design.

A Série B de 2025 promete ser histórica, com Remo e Paysandu se enfrentando na divisão pela primeira vez em 19 anos. A competição começará no dia 5 de abril. O Leão estreia fora de casa contra a Ferroviária (SP). Já o Papão joga na capital paraense contra o Athletico-PR, recém rebaixado para a Série B. Já os clássicos RePa serão disputados pela 13ª e 32ª rodadas, respectivamente. O primeiro deles entre os dias 20,21 ou 22 de junho, e o do returno será realizado em 17, 18 ou 19 de outubro.