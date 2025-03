Paysandu inicia troca de gramado da Curuzu visando jogos da Série B; veja

Enquanto aguarda uma definição sobre o futuro do Campeonato Paraense, o Paysandu segue trabalhando em várias frentes. Além dos trabalhos contínuos sob o comando do técnico Luizinho Lopes, o clube estende outra frente de trabalho, que atua diretamente na troca do gramado da Curuzu. O local passa por reformas, com o objetivo de deixar a casa bicolor pronta para a disputa da Série B, que começa no próximo dia 4 de abril.

O primeiro passo da obra foi retirar o gramado antigo. O Papão, por enquanto, segue negociando com a empresa que vai fornecer a nova grama. A retirada do antigo campo de jogo foi feita para "ganhar tempo" no processo. A previsão é que o campo fique apto para o uso em 60 dias. Ainda conforme o presidente bicolor, ele disse que o plano era fazer a troca no início do ano, mas, como o Remo também tinha interesse em mudar o gramado do Baenão, o Paysandu optou por esperar. Roger também citou as fortes chuvas do inverno amazônico, que impactaram na qualidade do campo.

O tapete bicolor vinha sendo alvo de duras críticas desde o início da temporada, que comprometiam a qualidade do jogo e vinha gerando insatisfação dentro do elenco. Enquanto isso, o Papão terá mesmo que mandar seus jogos no Mangueirão.

O gramado da Curuzu foi retirado nesta sexta (7). (Reprodução Redes Sociais)

O estopim para a mudança partiu após algumas críticas dos próprios atletas, entre eles o atacante Rossi. Após a vitória sobre o Porto Velho, pela primeira fase da Copa Verde, no dia 5 de fevereiro, o atacante não escondeu a frustração com as condições do gramado e disparou na ocasião. "Num campo desse é complicado. É difícil falar para o nosso torcedor, mas jogar aqui na Curuzu tá sendo difícil, porque o campo tá muito pesado", afirmou na ocasião.