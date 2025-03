Justiça condena Capitão Poço e Tuna e Parazão pode ser paralisado

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) condenou, na tarde desta quinta-feira (6), as equipes do Capitão Poço e da Tuna Luso com a perda de 18 pontos e 7 pontos, respectivamente. Com a decisão, a Laranja Mecânica, que jogaria contra o Paysandu no próximo sábado (8), fica com saldo negativo de 7 pontos na tabela, sendo rebaixada juntamente com o Caeté, lanterna da competição com 3 pontos. A Águia do Souza fica com 4 pontos e consegue se livrar do rebaixamento.

Além da perda de pontos, as equipes foram multadas em R$ 30 mil, no caso do Capitão Poço, e R$ 10 mil, da Tuna Luso, referentes ao número de jogos que disputaram de forma irregular. A decisão foi em 1ª Instância e cabe recurso. A Tuna Luso já anunciou que irá recorrer da decisão, enquanto o Capitão Poço ainda não se pronunciou.

"Eu condeno a equipe do Capitão Poço por infração do artigo 31 do REC, combinado com artigo 214 do CBJD, aplicando a seguinte pena: perda de 18 pontos por se tornar de 6 partidas disputadas em consonância com o artigo 214 e a não computação dos pontos obtidos pela equipe infratora, nos termos do artigo 214 paragrafo 1º. Aplico multa de 30 mil reais ainda", disse o relator do processo durante sua decisão, que foi acompanhada pela maioria dos relatores do caso.

"Eu condeno a equipe da Tuna Luso com a perda de sete pontos por infração do artigo 214, aplicando também a multa de R$ 10 mil referente aos jogos que disputou de forma irregular", disse o relator, acompanhado por 4 dos 5 relatores.

Entenda o caso

O julgamento atendeu a um pedido de paralisação do campeonato, após ação movida pelo Caeté e pelo Independente, que alegam que a Tuna Luso Brasileira e o Capitão Poço utilizaram jogadores abaixo dos 20 anos sem contrato profissional, o que fere o regulamento da competição.

