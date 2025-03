Paysandu se pronuncia sobre paralisação do Parazão e suspende venda de ingressos

O Paysandu se pronunciou pela primeira vez sobre a suspensão do Campeonato Paraense. O clube bicolor, que tinha confronto marcado contra o Capitão Poço no próximo sábado (8), informou que foi comunicado oficialmente pela Federação Paraense de Futebol (FPF) no início da tarde desta sexta-feira (7) sobre a decisão e suspendeu a venda de ingressos para o duelo que seria contra o CAP.

Por meio de nota, o time bicolor informou que as pessoas que já adquiriram os bilhetes, incluindo os gratuitos, poderão utilizá-los quando a competição retornar ou pedir o reembolso.

"Diante da paralisação, o clube decidiu suspender a venda de ingressos e a distribuição de gratuidades para a partida. Os ingressos que já foram comercializados e os distribuídos de forma gratuita serão aceitos posteriormente, quando houver uma definição sobre o reinício da competição", informou a nota.

Para ter acesso ao reembolso, o torcedor deve ir até o local de compra com o ingresso em mãos e realizar o pedido.

Além disso, o Paysandu afirmou que seguirá treinando normalmente, incluindo no próximo sábado (8) e domingo (9). O Bicola tem um compromisso marcado nas semifinais da Copa Verde na quarta-feira (12), contra o São Raimundo-RR, em Boa Vista.

Entenda o caso

Na noite da última quinta-feira (6), o Campeonato Paraense ganhou um novo capítulo. Capitão Poço e a Tuna Lusa foram punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) com a perda de pontos na competição por conta de irregularidades na inscrição de jogadores.

O CAP perdeu de 18 pontos, o que rebaixaria o clube, e a Tuna 7. Assim, a classificação da tabela sofre uma modificação, o que implica na definição dos confrontos das quartas de final, marcada para começar nesta sexta-feira (7). Inicialmente, a FPF havia confirmado os jogos do mata-mata, contudo, no início da tarde, a federação informou que o TJD negou o pedido de efeito suspensivo e o Parazão foi suspenso oficialmente.

Além do Capitão Poço e da Tuna Luso, o Remo e o Bragantino também foram denunciados pelo mesmo motivo. O caso ainda será julgado e o Leão Azul e o Tubarão podem perder pontos no campeonato.