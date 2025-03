FPF divulga regulamento específico da Copa Grão-Pará 2025, torneio que dá vaga à Copa do Brasil

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou, na última quinta-feira (6) o regulamento específico da Copa Grão Pará 2025, competição que garante ao campeão vaga na Copa do Brasil 2026. A disputa será realizada paralelamente com a fase final do Campeonato Paraense.

A segunda edição da copa estadual seguirá o modelo adotado no ano anterior: serão três fases, sendo a primeira entre os clubes eliminados na fase quartas de final do Parazão, que se enfrentarão em jogo único para disputar vaga na etapa seguinte. Os mandos de campo pertencerão às equipes com melhor campanha no Parazão 2025.

A segunda fase contará com os dois classificados na própria competição, além dos dois clubes eliminados na semifinal do estadual (que serão mandantes na partida única). Os vencedores garantem um lugar na grande final, também em jogo único.

O mando de campo da decisão será definido pela FPF. No ano passado, Tuna Luso e São Francisco foram os finalistas, em jogo realizado no Estádio Mangueirão. A Águia Guerreira venceu por 2 a 1 e assegurou a vaga na Copa do Brasil de 2025.