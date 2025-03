Águia de Marabá critica FPF após não cumprimento de decisão judicial: 'Partidas fantasmas'

O Águia de Marabá se manifestou nesta sexta-feira (8) sobre a decisão da Federação Paraense de Futebol (FPF) de manter os jogos das quartas de final do Parazão 2025, apesar das penalidades aplicadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) ao Capitão Poço e à Tuna Luso, com a perda de 18 e 7 pontos, respectivamente. Por meio de nota, o Azulão criticou a entidade que controla o futebol no estado.

“Expor os clubes a viagens desgastantes, ao pagamento dos valores necessários para realizar toda a logística, taxas da Federação, arbitragem, possibilidade de lesão em atletas, entre tantos outros efeitos negativos, para a disputa de uma partida fantasma é contrariar tudo o que o futebol representa”, explica o clube.

Caso fossem aplicadas, as punições previstas pela Justiça poderiam alterar a classificação do torneio. Dessa forma, o Azulão mudaria de posição na tabela, colocando-o em uma posição mais favorável e garantindo potencialmente o mando de campo nas quartas de final.

No entanto, a FPF decidiu manter a tabela original, argumentando que ainda não foi oficialmente notificada sobre a decisão do TJD-PA e que a decisão não é definitiva, permitindo recursos em instâncias superiores. O Águia de Marabá criticou essa decisão, afirmando que a FPF está desrespeitando a decisão judicial.

"De forma inexplicável, a Federação Paraense de Futebol decidiu desrespeitar esta decisão tomada à unanimidade, e tenta, de todas as formas, manter as quartas de final previstas, ignorando as perdas de pontos ali estabelecidas", disse o clube em nota.

O time aborda que a decisão infringe o artigo 223 do Código de Justiça Desportiva, que versa: “Deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão da Justiça Desportiva, pode ocasionar em uma multa de até R$ 100.000,00 e possibilidade de suspensão do dirigente que a descumpre”.

Por fim, o Águia demonstrou indignação com a manutenção da rodada. Apesar disso, o clube disse que entrará em campo, mas sem ter a intenção de desrespeitar o TJD.

Jogos mantidos

Momentos antes do pronunciamento de Ricardo, o diretor jurídico da FPF, André Cavalcante, confirmou para o Núcleo de Esportes de O Liberal, que o campeonato não será paralisado e os jogos seguem os mesmos, com as decisões de campo sendo mentidas. André usou como exemplo os jogos de Paysandu e Remo, que estão programados para acontecer neste fim de semana, no Mangueirão.

“É um prejuízo muito grande. Apenas no jogo do Remo, temos 10 mil ingressos vendidos. Não tem como suspender a rodada com tudo pronto. A decisão influencia na tabela, mas envolve uma série de variantes que precisam ser consideradas. No entanto, a prioridade é defender o interesse dos torcedores que compraram ingressos e dos clubes”, afirmou.

Confira a tabela dos jogos

Remo x Santa Rosa: sexta-feira, 07/03, às 20h no Mangueirão, em Belém.

Paysandu x Capitão Poço: sábado, 08/03, às 18h no Mangueirão, em Belém.

Castanhal x Tuna Luso: domingo, 09/03, às 10h no Complexo Esportivo, em Castanhal.

Bragantino x Águia de Marabá: domingo, 09/03, às 15h30 no Diogão, em Bragança.