Uma rodada com riscos dentro e fora de campo

Os jogos devem ser difíceis, inclusive para os favoritos Remo e Paysandu. E se haverá risco em campo, haverá também fora, pela insegurança jurídica da rodada. A FPF manteve a programação dos quatro jogos (hoje, Remo x Santa Rosa; amanhã, Paysandu x Capitão Poço; domingo, Castanhal x Tuna, Bragantino x Águia), pois ainda não foi notificada pelo TJD. Isso significa que os resultados podem não ser validados. Ah, Parazão...!

Remo e Santa Rosa no mesmo sistema

Times com a mesma formatação são considerados "espelhados". É o caso de Remo e Santa Rosa, que jogam com linha de três zagueiros. Na variação, vira linha de cinco. Por isso, o Leão teve tanta dificuldade de penetração no jogo passado, que venceu por 1 x 0.

Rodrigo Santana tem clareza do bom sistema defensivo que vai reencontrar. Em sua busca por alternativas, deve estar criando jogadas com "elemento surpresa" (quem chega de trás, furando a marcação) e investindo nas bolas paradas. Afinal, o Santa Rosa já mostrou que é forte no jogo aéreo defensivo.

O Santinha não tem o potencial ofensivo do Remo, mas está apostando todas as fichas em contra-ataques ou em uma decisão por pênaltis para derrubar o favorito e avançar à semifinal.

Reencontro de transformados

Paysandu 4 x 1 Capitão Poço na primeira rodada do campeonato. No reencontro, amanhã, 48 dias depois, times transformados. Agora, estão bem ajustados e muito mais competitivos. O Papão é superior, é favorito, mas não deverá ter vida fácil diante do valente, organizado e entusiasmado Capitão Poço, que executa bem os contra-ataques.

Seguramente, Rogerinho Gameleira está programando seu time para jogar nos erros do Papão. Por sua vez, Luizinho Lopes deve estar cobrando atenção máxima. Afinal, é jogo eliminatório.

BAIXINHAS

Para Paysandu ou Remo, uma eliminação nas quartas de final do campeonato implicaria disputar a Copa Grão-Pará como forma de acesso à Copa do Brasil, sob pressão e humilhação. A vida não parece fácil para azulinos e bicolores em suas missões imediatas no Parazão.

Se Remo e Paysandu garantirem passagem à semifinal, os outros dois jogos desta fase tornam-se muito mais importantes. Quaisquer que sejam os confrontos, decidirão não só a classificação à semifinal, mas também o acesso à Série D nacional de 2026. Lembrando que haverá VAR em todos os quatro jogos.

Os jogos contra o Santa Rosa no Parazão e o da Copa do Brasil, terça-feira, contra o Criciúma, oferecem ao Remo o risco de decisão por pênaltis. "Risco" porque pesaria sobre o Leão um retrospecto bem negativo, com apenas duas vitórias nas últimas 10 decisões do tipo, pelo Parazão, pela Copa Verde e pela Copa do Brasil.

Ao contrário do rival, o Paysandu venceu suas cinco últimas decisões por pênaltis, todas na Copa Verde: duas contra o Remo, uma contra o Princesa do Solimões, uma contra o Vila Nova (que valeu título) e outra contra o Porto Velho, recentemente.

Diego Macedo, carioca, 37 anos, está cumprindo sua segunda temporada no Santa Rosa. É um zagueiro que comanda o time em campo. Foi um gigante contra o Remo na derrota por 1 x 0. Em 2015, Diego Macedo era titular do Cuiabá, campeão da Copa Verde sobre o Leão Azul.

Merece registro a regularidade da performance de Rafael Castro. O zagueiro do Remo se mantém num meio-termo seguro. Sem brilhar nem comprometer, ele segue dando conta do recado. Titular desde sua chegada, em junho, já fez 24 jogos pelo Leão Azul.

Em 2023, o Paysandu teve o zagueiro Micael, irmão gêmeo do goleiro Nicolas, então no Ferroviário-CE. Agora, o Papão tem o zagueiro/volante Luan Freitas, irmão gêmeo de Lucas Freitas, zagueiro do Vasco da Gama. Luan está no Papão emprestado pelo Fluminense desde o ano passado.