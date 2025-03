Presidente do Paysandu sobre a situação do Parazão: 'preciso de uma definição oficial da FPF'

O Parazão 2025 teve um desdobramento na noite desta quinta-feira (6), após a condenação da Tuna Luso Brasileira e do Capitão Poço, no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA). Com a condenação dos clubes, os confrontos das quartas de finais foram alterados. Em contato com o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, o clube pede um posicionamento da Federação Paraense de Futebol (FPF) para realizar planejamento.

Roger Aguilera conversou com a equipe de esportes de O Liberal e falou que falta comunicação da FPF e que aguarda um posicionamento para que o Paysandu planeje o que fazer.

“Eu preciso de uma definição oficial da FPF. O que eu sei, você também sabe, mas não se tem algo oficial, uma nota da FPF. Somos clubes e não sabemos se terá rodada, se segue a competição, se ela para”, disse Roger.

FPF

A equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, mas até o momento não obteve retorno.

Punição

O Paysandu teria como adversário o Capitão Poço, clube que foi condenado e perdeu 18 pontos, por ter escalado um jogador abaixo dos 20 anos, sem contrato profissional, o que fere o regulamento do Parazão. O mesmo ocorreu com a Tuna Luso Brasileira, porém, a Águia do Souza foi punida com 7 pontos. A punição foi de acordo com os números de jogos em que o atleta participou ou foi relacionado. A decisão foi em primeira instância e os clubes punidos podem recorrer.

Rebaixamento

Com a condenação, Capitão Poço sai da 7ª posição e é rebaixado. A Tuna deixa a 5ª posição e vai para 10ª colocação, ficando de fora das quartas de finais. Com o rebaixamento do Capitão Poço, o Independe de Tucuruí se livra do rebaixamento.