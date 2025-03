Série B 2025 adota Protocolo Global de Combate ao Racismo; entenda

Tentando combater os recorrentes crimes de racismo no futebol mundial, a Série B do Campeonato Brasileiro 2025 terá uma novidade. Durante o Conselho Técnico realizado nesta sexta-feira (14) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi anunciada a adoção do Protocolo Global de Combate ao Racismo, um procedimento de três etapas criado pela FIFA. O protocolo visa garantir uma resposta mais ágil e eficaz diante de atos racistas durante os jogos.

O protocolo envolve um gesto simples: o cruzamento dos braços em forma de "X". Esse sinal pode ser sinalizado por árbitros, jogadores ou oficiais da competição como uma forma de denunciar qualquer crime de racismo. A medida foi elogiada por diversos participantes do encontro e faz parte de uma série de mudanças da CBF em combater o racismo e outras formas de discriminação no esporte.

A CBF informou que foi a primeira confederação a incluir punições esportivas em seu Regulamento Geral de Competições para casos de racismo.

VEJA MAIS

A Série B 2025 começará no dia 5 de abril. O Leão estreia fora de casa contra a Ferroviária (SP). Já o Papão joga na capital paraense contra o Athletico-PR, recém rebaixado para a Série B. Já os clássicos RePa serão disputados pela 13ª e 32ª rodadas, respectivamente. O primeiro deles entre os dias 20,21 ou 22 de junho, e o do returno será realizado em 17, 18 ou 19 de outubro.