Daniel Paulista desembarca em Belém e assiste treino do Remo no Mangueirão

Daniel Paulista já está em Belém do Pará para assumir o comando técnico do Clube do Remo. Auxiliado por Eudes Pedro, que chegou antes e já comandou uma atividade com o grupo, o novo treinador chegou e assistiu uma atividade com bola realizada no gramado do Mangueirão. Ele chega para ocupar a vaga que antes pertencia a Rodrigo Santana, demitido após duas eliminações e uma derrota para o Cametá no Campeonato Paraense.

Ao pisar no aeroporto, foi recebido pela direção do clube e tratou de dar o seu recado. "A motivação é imensa. Quando houve o contato, nós não titubeamos, de pronto aceitamos o convite e o desafio. Entendo e enxergo que um clube como o Remo, que tem uma torcida muito grande, é uma oportunidade e tanto para desenvolver um bom trabalho. Vamos trabalhar muito e precisamos, principalmente nesses dias que antecedem o início da Série B, para que estejamos preparados para o que vem pela frente", disse.

Daniel Paulista já teve o primeiro contato com o elenco azulino. (Samara Miranda / Remo)

Paulista mencionou o seu estilo de jogo preferido e espera que o elenco tenha bastante dedicação para entrar no perfil que ele espera. "Eu proponho prezar por equipes que sejam organizadas dentro de campo, e isso em todos os setores, tanto defensivamente, quanto ofensivamente. Não é um trabalho fácil. É um trabalho de repetição, de dia-dia, muita instrução e entrega de todos para que isso aconteça. Nos trabalhos que fiz nos últimos clubes, tive equipes competitivas e a Série B exige isso", comenta.

O técnico remista chega e já reúne com o auxiliar, que teve o primeiro contato com o elenco um dia antes. Apesar disso, ele diz que já havia colhido informações e agora espera as condições ideais para trabalhar na continuidade do Parazão e estreia na Série B, marcada para o dia 5 de abril, contra a Ferroviária.

"Como eu não vinha trabalhando a um tempo, desde a minha saída do CRB no ano passado. Eu tive alguns convites para trabalhar nesse período, mas esperei a oportunidade certa e ela veio com o Remo. Estou muito feliz com isso. Assisti alguns jogos da equipe, que vinha jogando num modelo de três zagueiros. O time tem alguns jogadores interessantes, um grupo qualificado que vai render muito sob o nosso comando", encerra.