Presidente do Remo comenta demissão, anuncia nova comissão técnica e manda recado para o elenco

O presidente azulino veio a público comentar as recentes mudanças no elenco, após as eliminações na Copa Verde, Copa do Brasil e derrota para o Cametá. A sequência de insucessos custou a cabeça do técnico Rodrigo Santana e a contratação de Daniel Paulista e Eudes Pedro. Em um pronunciamento interno, Tonhão avaliou o momento do clube e deu a entender que as cobranças não devem parar por ai.

Diante de péssimos resultados em campo, o dirigente não viu outra saída que não fosse a demissão de Rodrigo Santana, mas sem ignorar a participação fundamental do elenco. "Não resta dúvida que a saída do Rodrigo não mascara a pífia apresentação do Remo contra o Criciúma. Então, essa cobrança existe e vai continuar por parte da diretoria junto ao plantel", disse, deixando nas entrelinhas o recado do exemplo.

E embora tenha optado pela saída de Santana, o presidente deixou claro que não houve tratativas anteriores à dispensa. "Diferentemente do que estão colocando aí, que o Daniel já estava contratado desde segunda-feira, isso não é verdade. Após a decisão pela saída do Rodrigo que nós começamos a conversar com alguns treinadores e chegamos a um denominador comum que o Daniel seria o melhor nome", garante.

Entretanto, como o futebol vive de resultados, o presidente não escondeu sua insatisfação com o fracasso nos últimos jogos, que inclui duas derrotas para times de Série D. A opção por Daniel Paulista e Eudes Pedro, segundo ele, vem unir a experiência em Série B do primeiro e o conhecimento da realidade do clube, que o segundo conhece bem.

"[Daniel] Acima de tudo, um profundo conhecedor de Série B. Já fez bons trabalhos em alguns clubes, principalmente ali no Nordeste e no Sudeste, então tem um currículo bom, visão muito boa e conhecimento. O Eudes já conhece o clube e ajudará nessa chegada do Daniel a ter informações a respeito do cotidiano do clube", completa.