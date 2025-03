Com o acesso na conta, veja os números de Rodrigo Santana à frente do Remo

O técnico Rodrigo Santana, não resistiu a mais uma eliminação e foi demitido do comando do Remo, na noite da última quarta-feira (12), após uma longa reunião com a diretoria azulina. Rodrigo chegou ao Leão no dia 23 de maio de 2024, e em nove meses e 17 dias de trabalho, comandou o time em 30 partidas, venceu 15, empatou 7, perdeu 8 e teve um aproveitamento de 57.78%.

Santana foi demitido do comando azulino após atuações ruins do time em confrontos cruciais em 2025. A eliminação na Copa Verde, ainda nas oitavas de final, para o São Raimundo-RR no início de fevereiro, e a derrota na segunda fase da Copa do Brasil para o Criciúma na última terça-feira (11), em pleno Mangueirão, custaram o emprego do ex-treinador do Leão.

Um detalhe importante da passagem de Santana pelo Remo é o número de vezes em que ele esteve ausente em partidas importantes do Leão em 2025. No último jogo dos azulinos contra o Botafogo-PB pelo quadrangular final da Série C de 2024, o ex-treinador recebeu uma punição de três jogos por fazer gestos obscenos a torcedores rivais. Com isso, o técnico não pôde comandar a equipe em alguns dos principais jogos deste ano, que foram justamente as duas eliminações que o clube paraense sofreu nas Copas Verde e do Brasil.

VEJA MAIS

O técnico assumiu o Remo na sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2024, quando o time enfrentava uma sequência de resultados negativos e lutava para evitar a zona de rebaixamento. Com a chegada do comandante, Rodrigo comprou a briga do Leão, recuperou o time e conseguiu classificar os azulinos em oitava posição para disputar o quadrangular final. Na sequência, o clube paraense conseguiu o acesso à segunda divisão do Brasileirão, se classificando segundo lugar do Grupo A, com 9 pontos.

Com a demissão de Santana, a diretoria azulina trabalha para anunciar um novo treinador para o restante da temporada. Na tarde desta quinta-feira (13), o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, fará um pronunciamento oficial através da assessoria de imprensa.

O Remo está prestes a contratar seu quarto técnico em 14 meses sob a atual gestão, o que resulta em uma média de um novo treinador a cada 3,5 meses. O novo treinador ainda não está definido, pois o Leão enfrenta concorrência de outros clubes que também estão interessados nos mesmos candidatos.