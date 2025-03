Após eliminação e queda de técnico, presidente do Remo fará pronunciamento nesta quinta (13)

O Remo está atrás de um novo treinador para o restante da temporada, após a saída do técnico Rodrigo Santana. A diretoria do clube azulino reuniu ontem e também na manhã desta quinta-feira (13), buscando soluções para os problemas. Na tarde desta quinta, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, fará um pronunciamento oficial, via assessoria de imprensa.

Após mais uma eliminação na temporada 2025, o Remo está sem competições e sem jogar, já que não faz mais parte da Copa Verde e Copa do Brasil e aguarda a o retorno do campeonato Paraense, que está paralisado após punições de quatro clubes, incluindo o próprio Remo, no Tribunal de Justiça Desportiva (PA).

Assim como no ano passado, o Remo mais uma vez caiu nas Copas de maneira precoce. O sonho do bicampeonato da Copa Verde deu adeus depois do clube ser eliminado dentro do Baenão pelo São Raimundo-RR, nas disputas de pênaltis, após empate em 1 a 1. Já na Copa do Brasil, o Remo caiu para o Criciúma-SC, por 2 a 1, no Mangueirão e ainda perdeu parte da renda e uma cota de mais de R$2.3 milhões, valores que poderia ajudar o clube no decorrer da temporada na disputa da Série B, além de ser eliminado para um concorrente, que está no mesmo patamar e que também irá disputar a Segundona nesta temporada.

O Remo vai para o quarto técnico em 14 meses da atual gestão, dando uma média de a cada 3,5 meses, um novo técnico é dispensado no clube azulino. O novo treinador ainda não está definido, já que o Remo enfrenta concorrência com outros clubes.