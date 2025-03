Sem técnico, Remo busca por novo comandante e Tencati entra na mira; Leão enfrenta concorrência

O Remo colocou um ponto final na caminhada com o técnico Rodrigo Santana, após duas eliminações, uma na Copa Verde e outra na Copa do Brasil. Com a saída de Santana, a diretoria do Leão Azul está no mercado e nomes começam a surgir, o primeiro da lista é de Cláudio Tencati, de 52 anos, que estava no Criciúma-SC, nas últimas quatro temporadas e que agradou pelo seu trabalho longevo pelos clubes que passou. O treinador inclusive postou em suas redes, com malas no aeroporto com a legenda “Início de novos ciclos”.

"Início de novos ciclos" (Imagem/Reprodução - Instagram (@tencatitreinador))

Além do Remo, outros clubes buscam por Tencati, um deles é o Atlético-GO, que está sem comando e que também irá disputar a Série B do Brasileiro nesta temporada. Uma situação que pesa nessa possível negociação com o Remo e Atlético-GO, é que Tencati já comandou o Dragão na temporada de 2018.

Cláudio Aparecido Tencati é natural da cidade de Indianópolis (PR) e iniciou a carreira como treinador no Cianorte-PR e teve passagens pelo Sub-20 do Iraty-PR e sete anos no Londrina-PR, além de ter treinado o Atlético-GO, Vitória-BA e Brasil de Pelotas-RS.