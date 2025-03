Em mais de um ano, atual gestão do Remo já demitiu três técnicos; relembre

O treinador Rodrigo Santana se despediu do Remo na noite da última quarta-feira (12) e anunciou sua saída do clube. Com isso, ele se torna o terceiro técnico a ser demitido na atual gestão do Leão Azul, que tem como presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, em pouco mais de um ano.

Tonhão foi eleito presidente do Leão Azul em novembro de 2023 e assumiu a presidência em janeiro de 2024. Na ocasião, a gestão decidiu manter o treinador Ricardo Catalá, mas, após algumas partidas no Parazão, demitiu-o em fevereiro do ano passado.

A principal justificativa era que o time não estava rendendo o suficiente. Assim, logo em seguida, a equipe apostou em um nome diferente e contratou o paraguaio Gustavo Morínigo para a posição. No entanto, após 16 jogos, somando sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas, em maio de 2024, o treinador foi dispensado pelo Leão Azul.

Treinador deixou o clube em fevereiro de 2024 (Igor Mota / O Liberal)

Assim como foi com Catalá, a torcida e a direção não estavam satisfeitos com o desempenho da equipe, principalmente na Série C. Em uma tentativa de reestruturar o time e ainda brigar pelo acesso, Tonhão contratou Rodrigo Santana.

Paraguaio não resistiu no Leão Azul (Thiago Gomes / O Liberal)

O treinador entrou na metade do Campeonato Brasileiro e tinha a missão de buscar o sonhado acesso à Série B para o Remo. O objetivo deu certo e Rodrigo levou o clube até a Segunda Divisão. Com isso, o técnico seguiu no comando da equipe para a temporada de 2025, mas, após um início promissor no Parazão, o Leão Azul teve partidas que não convenceram os torcedores e amargou duas eliminações: na Copa Verde, ainda na primeira fase, e na Copa do Brasil, na segunda fase.

Após mais de nove meses no comando do time, Rodrigo Santana também foi dispensado pela diretoria azulina. Por meio das redes sociais, o técnico agradeceu ao clube pela oportunidade. Com o retrospecto, em média, o Leão Azul teve um treinador em um intervalo de pouco mais de quatro meses na gestão.

Agora, o Remo volta ao mercado de treinadores em busca do quarto nome. O novo comandante deve ser anunciado em breve pela diretoria azulina. Vale destacar que o grande objetivo do clube para esta temporada e chegar forte e brigar na parte de cima da tabela na Série B.